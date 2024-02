PSV komt dramatisch begin uiterst eenvoudig te boven en kan prijsschieten in tweede helft

PSV heeft zondagavond een eenvoudige overwinning geboekt op FC Volendam, ondanks dat de Eindhovenaren al vroeg op achterstand kwamen in het KRAS Stadion. De ploeg van Peter Bosz was in het tweede bedrijf heer en meester tegen Het Nieuwe Oranje, dat met de minuut meer kansen weg gaf. PSV zegevierde uiteindelijk met 1-5, maar de score had hoger kunnen uitvallen als het vizier op scherp had gestaan bij de Brabanders.

Afgelopen week werd bij een tussenoordeel van de arbitragecommissie bekend dat FC Volendam het salaris van het opgestapte ‘Team Jonk’ toch moet doorbetalen. Het is al maanden interne chaos bij de club en daarnaast zijn ook de resultaten op het veld niet bepaald om over naar huis te schrijven: De heen en weer staat op plaats zeventien. Vandaag was PSV de tegenstander, waar Joey Veerman na bijna een maand blessureleed weer in de basis stond.

De ploeg uit zijn geboortedorp stond binnen twee minuten op voorsprong. Na een handige actie van Oskar Buur kopte George Cox de bal in eerste instantie tegen een medespeler. Vervolgens kon hij echter alsnog uithalen, waarna zijn poging via Darius Johnson en Jordan Teze binnenviel. Vervolgens gingen de Eindhovenaren op zoek naar een snelle tegentreffer. Sergino Dest schoof de bal na een snelle aanval voorlangs, terwijl een vrije trap van Teze net langs de verkeerde kant van de paal verdween. Saibari schoot vervolgens wel de 1-1 binnen. De Marokkaan kreeg net genoeg ruimte om richting het doel te draaien, waarna hij de bal laag in de hoek plaatste.

Volendam had duidelijk moeite met de beweeglijkheid van de middenvelders uit de Lichtstad. Zij konden bij tijd en wijle makkelijk de ruimte vinden, maar tot veel mogelijkheden leidde dit niet. De precisie in de eindfase miste: Luuk de Jong werd geen enkele keer in stelling gebracht. Aan de andere kant probeerde Volendam met zeer direct spel achter de laatste linie van PSV te komen. Dit lukte meermaals en leverde één levensgrote kans op, maar Zach Booth schoot de bal na een handige actie op de paal. Na verloop van tijd liet de ploeg van Regillio Simons zich verder en verder terugzakken en liep het tempo terug, waardoor de eerste helft ondanks enkele kansen van PSV als een nachtkaars uitging.

Kort na rust kwam Volendam door verdedigende onoplettendheid op achterstand. Na een corner kopte De Jong de bal door, waarna Schouten de bal op twee meter van het doel binnen kon schieten. Vervolgens kreeg de 33-jarige spits zelf een levensgrote kans, maar ramde hij de bal tegen de paal (+ buitenspel). Volendam probeerde dapper mee te doen, maar had weinig in de melk te brokkelen. In verdedigend opzicht hield de oranje muur een hoop tegen: desondanks noteerde PSV de nodige kansen. Uiteindelijk was het Teze die met zijn eerste Eredivisietreffer van het seizoen de ban brak. Na een mooie voorzet van Saibari kopte hij de bal achter Mio Backhaus.

Even later stond de 24-jarige back aan de basis van de 1-4. Hij ontnam zijn directe tegenstander de bal en gaf een goede pass op de ingevallen Ricardo Pepi, die vanaf de rechterflank via de linkerpaal binnenschoot. Daarmee was het nog niet gedaan voor de Eindhovenaren. Even later kreeg de ingevallen Isaac Babadi de bal via een Volendammer plotsklaps voor zijn voeten, waarna hij eenvoudig binnenschoot. Zach Booth poogde de score nog wat draaglijker te maken, maar zijn poging werd gekeerd door Walter Benítez.