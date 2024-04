Willem II en FC Groningen houden elkaar in evenwicht, Roda JC weet niet te profiteren

Willem II en FC Groningen hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden. In Tilburg eindigde het duel tussen de koploper en nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie in 1-1. Doordat Roda JC op bezoek bij Jong Ajax niet verder wist te komen dan een gelijkspel (1-1), ligt de strijd om de titel en directe promotie nog helemaal open.

Willem II - FC Groningen (1-1)

Op papier het meest boeiende duel van deze speelronde in de KKD was de wedstrijd tussen koploper Willem II en nummer drie FC Groningen. Bij winst zou de thuisploeg zeker zijn van promotie naar de Eredivisie. Toch waren het de bezoekers die het betere van het spel hadden. In de eerste helft waren de bal en de kansen voor de Groningers, maar wisten beide ploegen niet tot scoren te komen.

Artikel gaat verder onder video

Na iets minder dan een uur spelen was het Willem II dat toesloeg. Op aangeven van Ringo Meerveld wist Nick Doodeman zijn ploeg op voorsprong te zetten. Lang kon de thuisploeg hier niet van genieten want zes minuten later stond het alweer gelijk. Jorg Scheuders schoot de Groningers langszij. In het restant van het duel kwamen beide ploegen niet meer tot scoren, waardoor het gat op de ranglijst met nog twee wedstrijden te spelen vier punten blijft.

Jong Ajax - Roda JC (1-1)

Met de concurrenten die het tegen elkaar opnamen, was nummer twee Roda JC er alles aan gelegen om een goed resultaat te halen op bezoek bij Jong Ajax. Al binnen tien minuten konden de bezoekers juichen. Ajax-doelman Charlie Setford ging dribbelen met de bal, maar verslikte zich in Vaclav Sejk, die vervolgens in een leeg doel kon afwerken. Vier minuten later stond het alweer gelijk, nadat Silvano Vos raak schoot voor de Amsterdammers. Roda kwam in de rest van het duel niet meer tot scoren, waardoor het niet profiteert van het gelijkspel tussen Willem II en FC Groningen.

Overige uitslagen

SC Cambuur - FC Dordrecht 3-3

De Graafschap - MVV Maastricht 3-0

TOP OSS - Jong AZ 1-1

VVV-Venlo - FC Den Bosch 2-3

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen ziet bargast uit het niets opstaan en wordt live in Vandaag Inside verrast

Johan Derksen werd verrast bij het begin van de uitzending van Vandaag Inside.