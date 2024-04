Johan Derksen ziet bargast uit het niets opstaan en wordt live in Vandaag Inside verrast

Johan Derksen is donderdagavond verrast bij het begin van de uitzending van Vandaag Inside. De besnorde analist, die in het verleden als voetballer actief was bij onder meer Go Ahead Eagles en Haarlem, kreeg uit het niets een cadeau overhandigt van bargast Pieter Cobelens.

Cobelens was een lange tijd afwezig bij het programma Vandaag Inside. Er gingen geruchten rond over dat Derksen de voormalig Directeur Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst gecanceld zou hebben, maar dat heeft De Snor zelf altijd ontkent. Donderdag was Cobelens voor het eerst sinds lange tijd weer te gast in het programma op SBS. Hij liet zich, direct nadat presentator Wilfred Genee de uitzending had geopend, direct gelden.

Artikel gaat verder onder video

"Heel veel mensen hebben niet begrepen dat Johan en ik samen een afspraak hadden, want we zouden samen een sigaar roken", begon Cobelens in de uitzending van Vandaag Inside, waarna hij opstond en richting de tafel liep: "Ik kon niet de sigaar van formaat vinden die bij hem hoort, maar die heb ik eindelijk gevonden. Het is een echte sigaar, het was even zoeken voor dit formaat. Geniet ervan", zei Cobelens tegen Derksen, waarna het publiek in de studio van Vandaag Inside begon te klappen.

Met het cadeau van Cobelens kan Derksen wel even vooruit, want op de vraag van René van der Gijp of Derksen zo'n sigaar binnen vier uur op kan hebben, reageerde de voormalig verdediger duidelijk: "Nee, dit rook je niet in een avond op hoor!"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Boze BN'er daagt Johan Derksen uit: 'Nodig me uit bij Vandaag Inside, dan zul je het merken'

Een bekende Nederlander zou graag aanschuiven bij Vandaag Inside, om Johan Derksen te vertellen wat hij vond van diens recente uitlatingen over Kamerlid Habtamu de Hoop.