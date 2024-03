Vaste tafelgast van Vandaag Inside plots verdwenen: 'Hij lijkt gecanceld'

Het lijkt erop dat Vandaag Inside afscheid heeft genomen van een vaste gast. Pieter Cobelens, voormalig directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD), is al sinds 25 november niet meer gezien in het praatprogramma.

Cobelens had in oktober vorig jaar een aanvaring met Johan Derksen. Nadat Derksen stelde dat 'de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben', verwijzend naar de aanval van Hamas op 7 oktober in Israël, noemde Cobelens die uitspraak 'onbetamelijk'. Derksen zei later dat Cobelens zit te ‘raaskallen’. Hij kwam op 25 november nog eens terug en was in januari van dit jaar nog te zien bij De Oranjezomer.

Toch lijkt hij als geopolitiek duider inmiddels vervangen door voormalig VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn. "Het lijkt er toch een beetje op dat Arend Jan Boekestijn de plek in heeft genomen van Pieter Cobelens in Vandaag Inside. Ondanks dat werd ontkend dat Cobelens gecanceld is na ruzie met Johan", concludeert mediakenner Victor Vlam op X.

Vlam noemt het 'jammer' dat Cobelens niet meer te zien is. "Hij heeft ongeveer dezelfde expertise als Arend Jan, geopolitiek." Vandaag Inside ontkende al dat Cobelens is ‘gecanceld’ na zijn akkefietje met Derksen, maar mogelijk sluit hij toch aan in een lange rij van gasten die niet meer worden uitgenodigd door het programma dat zich regelmatig uitspreekt tegen cancelcultuur.

Er zijn in ieder geval de nodige gasten die in het verleden aanschoven bij Vandaag Inside of voorgangers van het programma, maar nu niet meer. Te denken valt aan Hans Kraay junior, Emile Schelvis, Sander Schimmelpenninck, Natacha Harlequin, Roos Schlikker, Steven Brunswijk en Yesim Candan.