Vandaag Inside-gast blijkt tóch niet gecanceld ondanks 'vernedering' Johan Derksen

Pieter Cobelens was vrijdagavond ineens weer terug in Vandaag Inside. De voormalig directeur van de MIVD was een aantal weken niet te zien na een meningsverschil met Johan Derksen over het militaire conflict tussen Israël en Hamas, maar blijkt daardoor tóch niet te zijn gecanceld.

Het draaide allemaal om de uitspraak van Derksen op 9 september. Toen liet hij zich ontvallen dat de Joden 'er wel een beetje om gevraagd hebben', wat hem op een storm van kritiek kwam te staan. Een dag later was Cobelens te gast in de uitzending, hij noemde de uitspraken van Derksen onder meer 'onbetamelijk'. Weer een dag later, op woensdag 11 september, betichtte Derksen Cobelens, die nu niet aanwezig was, ervan te 'raaskallen', waarna Cobelens niet meer in het programma te zien was. Schrijver en columnist Leon de Winter stelde in De Telegraaf zelfs vast dat Cobelens door Derksen c.s. 'gecanceld' zou zijn.

Tot vrijdag dus, want daar was Cobelens ineens weer. Bekijk hieronder hoe hij zijn rentree in de studio van de SBS-talkshow maakte.