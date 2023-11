Johan Derksen heeft vast gezicht in Vandaag Inside-cast gecanceld

Johan Derksen heeft er volgens Leon de Winter voor gezorgd dat Pieter Cobelens niet meer is te zien in Vandaag Inside. Dat stond te lezen in een column eerder deze week en werd ook besproken woensdagavond in de talkshow. Hoewel Cobelens al een tijdje niet meer te zien is geweest, is hij niet gecanceld, werd het verhaal ontkend.

De Winter schrijft in De Telegraaf dat Derksen en consorten bij Vandaag Inside niet de juiste situatie schetsen van hoe het in Israël gaat. “Dit gaat over onthoofdingen en verkrachtingen, over organisaties die alle Joden in de wereld willen uitroeien, over Europese Jodenhaat en complexe geschiedenissen”, schrijft De Winter, die weet dat Cobelens daardoor niet meer te zien is in de talkshow. Derksen ontkende dat woensdagavond overigens, René van der Gijp glimlachte dat het op verzoek van de meisjes van de redactie was, gezien de hoeveelheid schmink die er nodig is.

“Een aantal weken geleden werd Derksens onbenul doorgeprikt door vaste gast generaal-majoor b.d. Pieter Cobelens. Sindsdien is Cobelens afwezig, kennelijk doordat Derksen zich vernederd voelde en hem niet meer wil zien”, vervolgt De Winter. “Derksen weet niets van de lange, tragische geschiedenis van het conflict, heeft er nooit een boek over gelezen, en beseft niet dat hij gemanipuleerd wordt. Misschien interesseert hem dat ook niet. Hij is gaan klinken als een Jodenhater, en hij doet net of hem dat niks uitmaakt.”

Ook René van der Gijp en Wilfred Genee gaan in de fout rondom dit onderwerp volgens De Winter, maar Derksen wordt het hardst aangepakt. “Derksen laat zich leiden door foto’s, video’s en berichten uit Gaza die niet geverifieerd zijn. Ze kunnen niet geverifieerd worden aangezien ze afkomstig zijn van de informatiedienst van Hamas, die een kopie is van het ministerie van Volksvoorlichting en Propaganda van Joseph Goebbels.”