‘Denzel Dumfries kan in zomer transfer maken naar sensatie van seizoen 2023/24’

staat in de belangstelling van Aston Villa, zo meldt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport maandagochtend. De Premier League-club, die volgend seizoen mogelijk in de Champions League actief is, bekijkt de mogelijkheid om de rechtsback over te nemen van Internazionale.

Dumfries heeft nog een contract tot medio 2025, dus zou in principe deze zomer moeten vertrekken wil Inter nog een transfersom aan hem overhouden. De landskampioen van Italië maakt er daarom ook geen geheim van dat het mee wil werken aan een deal met de Nederlander. La Gazzetta dello Sport weet dat Inter een bedrag van dertig miljoen euro wil ontvangen voor Dumfries.

Artikel gaat verder onder video

De oud-verdediger van Sparta, sc Heerenveen en PSV werd al eerder gelinkt aan een overstap naar de Premier League. In de winter van 2023 zou Manchester United serieus geïnteresseerd zijn geweest in de rechtsback. Het lijkt er op dat de club van Erik ten Hag op dit moment geen belangstelling meer heeft in Dumfries.

De Nederlander ziet het zelf in ieder geval wel zitten om in de Premier League te spelen. Bij Aston Villa zou Dumfries gaan spelen onder Unai Emery, die nog maar één overwinning nodig heeft om de club in de Champions League te loodsen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Messi geeft voetballes: Argentijn geeft vijf assists en breekt meerdere MLS-records

Lionel Messi en Luis Suarez hebben laten zien nog altijd enorm belangrijk te kunnen zijn op het veld.