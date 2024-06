'Aston Villa hoort salariseisen Dumfries, Tuttosport benoemt grootste obstakel voor transfer'

Monchi, de Spaanse technisch directeur van Aston Villa, heeft volgens het Italiaanse Tuttosport contact opgenomen met de zaakwaarnemers van om de details van een zomerse transfer te bespreken. Die zouden hem op de hoogte hebben gesteld van de salariseisen van de rechter wingback van Internazionale, de club waar Dumfries nog één jaar onder contract staat.

Met Inter kroonde Dumfries (28) zich afgelopen seizoen voor het eerst sinds zijn komst in 2021 tot kampioen van Italië. De oud-speler van Sparta, sc Heerenveen en PSV was weliswaar niet altijd zeker van een basisplaats in de formatie van trainer Simone Inzaghi, maar kwam desondanks tot 36 wedstrijden in alle competities, goed voor vier goals en vijf assists. Dumfries zou dan ook een voorstel voor een nieuw contract tegemoet kunnen zien.

Aangezien zijn huidige verbintenis in de zomer van 2025 afloopt, is de Nederlander deze zomer echter ook een interessante optie voor Aston Villa, dat zich afgelopen seizoen als nummer vier van de Premier League wist te plaatsen voor de Champions League. De zaakwaarnemers van Dumfries zouden de club uit Birmingham hebben laten weten dat de Nederlander een jaarsalaris van vijf miljoen euro wenst te ontvangen, mocht het daadwerkelijk tot een transfer naar Engeland komen.

Dat bedrag is volgens bovengenoemde krant niet 'het grootste obstakel' dat een overgang in de weg staat. Dat zou namelijk de transfersom die Inter verlangt zijn: 30 miljoen euro. Inter zou dat een 'eerlijke' prijs vinden voor Dumfries. Wil Villa, of welke andere geïnteresseerde club dan ook, niet met het 'juiste bedrag' over de brug komen, dan houdt de kampioen van Italië hem liever nog een jaar in Milaan, schrijft Football Italia. Lopen de onderhandelingen over een nieuw contract op niets uit, dan zou Dumfries over een jaar transfervrij op zoek kunnen naar een nieuwe werkgever.

