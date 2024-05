Messi geeft voetballes: Argentijn geeft vijf assists en breekt meerdere MLS-records

en Luis Suarez hebben laten zien nog altijd enorm belangrijk te kunnen zijn. Tijdens het duel tussen Inter Miami en New York Red Bulls (6-2) in de nacht van zaterdag op zondag was de Argentijn met een goal en vijf assists betrokken bij alle doelpunten. De Uruguayaanse spits had met een hattrick en een assist ook een belangrijk aandeel in de zege.

Inter Miami kwam in de nacht van zaterdag op zondag pas laat op gang. Door een doelpunt van Dante Vanzeir na een half uur spelen ging de thuisploeg met een achterstand de rust in. Vervolgens was het tijd voor de grote Messi-show.

Vlak na rust gaf Messi de bal op grote afstand van het doel aan Matias Rojas, die uithaalde en schitterend binnenschoot. Nog geen twee minuten later was de Argentijnse ster op aangeven van Suarez zelf het eindstation van een aanval na een fout achterin van de bezoekers. Na ruim een uur spelen zette Messi met een fantastische steekpass Rojas vrij voor de keeper, die niet naliet om zijn tweede van de avond te maken.

Met nog twintig minuten op de klok besloot Suarez dat ook hij doelpunten wilde maken. De spits kreeg de bal van Messi aangespeeld en schoot deze al vallend in een keer in de verre hoek. Vijf minuten later tekende de Uruguayaan alweer voor zijn tweede, nadat hij na een prachtige één-twee met Messi koel bleef oog in oog met de keeper. Zo’n tien minuten voor tijd maakte Suarez ook nog een derde, waarmee hij iets meer dan tien minuten nodig had om een hattrick te maken. In de blessuretijd deed New York Red Bulls nog wat terug via Emil Forsberg, die een strafschop benutte. Messi brak met zijn optreden twee records in de MLS. Nog nooit gaf een speler vijf assists in één duel en ook was er nooit eerder iemand betrokken bij zes doelpunten in één wedstrijd.

📹 Highlights | Watch all the goals of the night here: https://t.co/437gKM8QyX pic.twitter.com/ZuoCmnEta1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

