Roberto de Zerbi en Brighton and Hove Albion scheiden de wegen: lonkt een transfer naar Bayern München?

Roberto de Zerbi is na het huidige seizoen niet langer de coach van Engelse club Brighton and Hove Albion. Komende zondag zit de 44-jarige coach voor het laatst op de bank van de Britse ploeg. De wedstrijd tegen Manchester United zal zijn laatste duel worden als trainer van Brighton. De coach wordt veelvuldig in verband gebracht met Bayern München.

“Ik ben erg verdrietig dat ik Brighton ga verlaten, maar ik ben erg trots op wat mijn spelers en staf hebben bereikt met de steun van iedereen bij de club en onze geweldige fans in de afgelopen twee historische seizoenen”, opent De Zerbi in het persbericht. “Ik heb echt genoten van een intense en uitdagende twee jaar werken in de Premier League, niet in het minst het deelnemen aan vier belangrijke competities dit seizoen. Nu weggaan geeft me de tijd om een pauze te nemen voordat ik beslis over mijn toekomstplannen.”

Artikel gaat verder onder video

Bayern München heeft een trainersvacature open momenteel gezien de wegen met huidige trainer Thomas Tuchel na dit seizoen scheiden. De Zerbi lijkt op pole position te liggen om hoofdtrainer te worden van de Duitse grootmacht, maar een krabbel staat nog altijd niet op papier. Voorzitter Tony Bloom wenst De Zerbi in ieder geval een goed vervolg. “Ik wil Roberto en zijn staf bedanken voor al hun harde werk in de afgelopen twee seizoenen. Ze verlaten onze club allemaal op goede voet en met onze allerbeste wensen voor de toekomst.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart voorspelt: PSV wordt ook kampioen in 2024/25

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart verwachten dat PSV ook volgend seizoen succesvol zal zijn in de Eredivisie.