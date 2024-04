Recordnominatie Lionel Messi wekt enorme verbijstering: 'Dit is een grap'

Het nieuws dat voor de achtste keer in zijn loopbaan is genomineerd voor de Laureus Award voor Sportman van het Jaar wekt veel verbazing op X. De inmiddels 36-jarige Argentijn, die de prijs in 2023 voor het eerst daadwerkelijk in ontvangst mocht nemen, komt met zijn nominatie op gelijke hoogte met golf-legende Tiger Woods. Ook Manchester City-aanvaller en Formule 1-coureur Max Verstappen (de winnaar van 2022), behoren dit jaar tot de genomineerden.

Messi neemt het in de strijd om de prestigieuze prijs behalve bovengenoemd duo ook op tegen de atleten Noah Lyles (Verenigde Staten), Armand Duplantis (Zweden) en de Servische tennisser Novak Djokovic, die de Laureus Award al vier keer in ontvangst mocht nemen.

Vorig jaar wist Messi zijn zevende nominatie dan eindelijk voor het eerst te verzilveren. Hij kon dan ook terugkijken op een jaar waarin hij met het behalen van de wereldtitel met Argentinië op het WK in Qatar een kroon op zijn indrukwekkende loopbaan zette. Afgelopen zomer liet hij de Europese top echter achter zich om zijn loopbaan voort te zetten bij Inter Miami, in de veel lager aangeschreven Amerikaanse MLS. Toch behoort hij dus ook in 2024 weer tot de zes genomineerden, tot verbijstering van veel twitteraars.

🤩 Here are the Nominees for the 2024 Laureus World Sports Awards.



🏆 Who should the Laureus World Sports Academy Members select as the final Award winners?#Laureus24 — Laureus (@LaureusSport) February 26, 2024

