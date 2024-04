Van der Gijp ziet Slot naar Liverpool vertrekken en geeft hem opmerkelijk advies over Salah en Van Dijk mee

Volgens René van der Gijp kan Arne Slot, als hij bij Liverpool aan de slag gaat, het beste en snel vervangen. De analist denkt dat je de echte achteruitgang van deze spelers vanwege hun leeftijd voor moet zijn.

Tijdens Vandaag Inside laat Van der Gijp weten dat hij achteruitgang ziet bij de twee sterspelers van Liverpool. “Ik denk dat Slot er het beste aan zou doen om jongens als Salah en Van Dijk langzaam te vervangen. Ik las dat Dortmund interesse zou hebben in Van Dijk, in plaats van Hummels. Dan speel je toch in een iets makkelijkere competitie.”

Bij de vleugelaanvaller wil de analist wat langer stilstaan, ook omdat hij aan de zijlijn tijdens het duel met West Ham (2-2) een akkefietje had met Jürgen Klopp. “Ook Salah moet gewoon weggaan. En hij is moslim, dus een stap naar de zandbak is logisch. Dat zou voor hem het beste zijn.” Dat Salah geirriteerd was naar Klopp, kan Van der Gijp wel begrijpen. “Hij heeft ongelooflijk gepresteerd, jaar in, jaar uit. Nu begint langzaam de sleet er een beetje op te komen. Dat valt niet mee. Je ego wordt aangetast, in de pikorde val je naar beneden.”

Johan Derksen voegt hieraan toe dat Slot een goede match zou zijn voor Liverpool. “Ik ben overtuigd dat Slot het daar goed gaat doen. Zijn hele carrière maakt dat duidelijk. Als hulptrainer van Cambuur: alleen maar lof, fantastisch. Hij kwam bij AZ, daar vonden ze hem al belangrijker dan de hoofdtrainer, vervolgens als hoofdtrainer goed gedaan. Hij komt bij Feyenoord en eigenlijk heeft hij Dick Advocaat een beetje een draai om de oren gegeven. Hij doet het gewoon beter.”

