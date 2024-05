‘Frimpong wil vertrekken bij Bayer Leverkusen, transfer moet voor aanvang EK rond zijn’

stuurt aan op een vertrek bij Bayer Leverkusen, zo meldt BILD. De rechterflankspeler heeft een gelimiteerde afkoopsom in zijn contract staan, maar deze zou alleen voor de start van het Europees Kampioenschap geldig zijn.

Volgens de krant is Frimpong voor aanvang van het EK voor een bedrag van veertig miljoen euro op te pikken bij de Duitse landskampioen. Over interesse heeft de Nederlander niets te klagen. Zo zou Real Madrid hem nadrukkelijk volgen en zijn er met Manchester City, Arsenal en Manchester United ook enkele Engelse topclubs die interesse hebben.

Ook Bayern München zou Frimpong graag aan de selectie toevoegen. Het probleem voor Der Rekordmeister is dat ze nog niet weten wie volgend seizoen voor de groep staat en of de rechterflankspeler ook past in het systeem dat dan gaat worden gespeeld. Een eventuele transfer naar München staat momenteel dan ook gepauzeerd.

Frimpong kende een uitstekend seizoen voor Leverkusen. De Nederlander werd voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen met Die Werkself en had daar een belangrijk aandeel in. In 44 duels in alle competities speelde hij vooral als rechtermiddenvelder, maar stond hij ook af en toe als rechtsbuiten of rechtsback geposteerd. In totaal kwam hij tot veertien treffers en twaalf assists, waarmee dit zijn beste seizoen tot dusver is.

