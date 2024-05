Bizarre beelden uit Amerika: wedstrijd ligt bijna drie minuten stil door wasbeer

De wedstrijd tussen Philadelphia Union en New York City FC heeft in de nacht van woensdag op donderdag enkele minuten stilgelegen. De reden daarvoor is hoogst opmerkelijk te noemen: er liep namelijk minutenlang een wasbeer op het veld.

Halverwege de eerste helft in het duel tussen Philadelphia Union en New York City FC stonden de bezoekers op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Alonso Martinez, toen er plots een wasbeer het veld op kwam rennen. Op de kolderieke beelden is te zien hoe het dier onder luid gejuich minutenlang vakkundig het personeel van de club uit Pennsylvania weet te ontlopen, om uiteindelijk gevangen te worden in een lege vuilnisbak.

Met zijn optreden brak Raquinho the Raccoon, zoals hij liefkozend wordt genoemd, een competitierecord. Nooit eerder wist een wasbeer zo lang als Raquinho op het veld door te brengen in een MLS-duel. Met 161 seconden staat dit record sinds de nacht van woensdag op donderdag op zijn naam.

Nadat de wasbeer was gevangen, kon het duel worden hervat. In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Hannes Wolf de marge voor de bezoekers uit New York. Direct na rust deed Julian Carranza nog wat terug voor Philadelphia, waarna beide ploegen niet meer tot scoren kwamen: 1-2.

Niet te verdedigen! 🦝 — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2024 Unofficially, Raquinho the Raccoon spent 161 seconds on the field tonight, which was the most by a raccoon in @MLS history. https://t.co/0UON9qSDbT pic.twitter.com/RayNNzj17w — MLS Communications (@MLS_PR) May 16, 2024

