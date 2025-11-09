heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn vierhonderdste assist in het profvoetbal gegeven. De Argentijnse ster was in het duel tussen Inter Miami en Nashville SC (4-0) met twee goals en een assist de grote man aan de kant van de club uit Florida.

Messi begon erg goed aan het duel in het Chase Stadium in Fort Lauderdale, vlak bij Miami. Al na tien minuten tekende hij tegen Nashville voor zijn eerste treffer van de dag. Zo’n vijf minuten voor de rust verdubbelde de Argentijn de voorsprong. Na 73 minuten breidde Tadeo Allende de voorsprong op aangeven van Jordi Alba verder uit, waarna Messi zijn landgenoot enkele minuten later met een mooi stiftje in staat stelde zijn tweede van de wedstrijd te maken.

Voor Messi vormde die assist een bijzondere mijlpaal in zijn loopbaan: de achtvoudig Gouden Bal-winnaar was namelijk voor de vierhonderdste keer aangever in het profvoetbal. Daarmee werd de Argentijn de eerste nog actieve speler die de grens van vierhonderd assists wist te bereiken. Het record heeft hij echter nog niet in handen. Dat staat namelijk nog op naam van Ferenc Puskás, die 404 assists gaf.

Inter Miami wist zich mede door de goals en assist van Messi te plaatsen voor de tweede ronde van de play-offs van de MLS. Daarin moet worden afgerekend met FC Cincinnati. De winnaar van die ontmoeting neemt het in de halve finale op tegen Philadelphia Union of New York City FC, waarna een finale wacht tegen de beste ploeg uit het westen van de Verenigde Staten.