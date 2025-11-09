Live voetbal 4

Weergaloze Messi bereikt met 400ste assist nieuwe mijlpaal

Lionel Messi Inter Miami
Foto: © Imago

9 november 2025, 10:32

Lionel Messi heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn vierhonderdste assist in het profvoetbal gegeven. De Argentijnse ster was in het duel tussen Inter Miami en Nashville SC (4-0) met twee goals en een assist de grote man aan de kant van de club uit Florida.

Messi begon erg goed aan het duel in het Chase Stadium in Fort Lauderdale, vlak bij Miami. Al na tien minuten tekende hij tegen Nashville voor zijn eerste treffer van de dag. Zo’n vijf minuten voor de rust verdubbelde de Argentijn de voorsprong. Na 73 minuten breidde Tadeo Allende de voorsprong op aangeven van Jordi Alba verder uit, waarna Messi zijn landgenoot enkele minuten later met een mooi stiftje in staat stelde zijn tweede van de wedstrijd te maken.

Artikel gaat verder onder video

Voor Messi vormde die assist een bijzondere mijlpaal in zijn loopbaan: de achtvoudig Gouden Bal-winnaar was namelijk voor de vierhonderdste keer aangever in het profvoetbal. Daarmee werd de Argentijn de eerste nog actieve speler die de grens van vierhonderd assists wist te bereiken. Het record heeft hij echter nog niet in handen. Dat staat namelijk nog op naam van Ferenc Puskás, die 404 assists gaf.

Inter Miami wist zich mede door de goals en assist van Messi te plaatsen voor de tweede ronde van de play-offs van de MLS. Daarin moet worden afgerekend met FC Cincinnati. De winnaar van die ontmoeting neemt het in de halve finale op tegen Philadelphia Union of New York City FC, waarna een finale wacht tegen de beste ploeg uit het westen van de Verenigde Staten.

➡️ Meer nieuws over Lionel Messi

  • Ticketshop
Inter Miami - Nashville

Inter Miami CF
4 - 0
Nashville SC
Vandaag gespeeld om 02:00
Competitie: MLS
Seizoen: 2025

Meer info

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
31
34
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand MLS 2025

MLS
GS
DS
PT
1
Philadelphia
34
22
66
2
Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami
34
26
65
4
Charlotte
34
9
59
5
NYCFC
34
6
56

Complete Stand

