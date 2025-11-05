heeft dinsdagavond met zijn doelpunt tegen FC Kopenhagen in de Champins League de tongen los gemaakt. De Britse pers raakt niet uitgesproken over zijn sologoal, terwijl Tottenham Hotspur-trainer Thomas Frank de Oranje-international vergeleek met .

Het chagrijn bij alles en iedereen rondom Tottenham was groot dit weekend na de 0-1 nederlaag tegen Chelsea. Het publiek trakteerde de thuisploeg op flink wat boegeroep, terwijl Frank na afloop van de wedstrijd straal voorbijgelopen werd door Van de Ven en Djed Spence. De 52-jarige trainer stak nog wel zijn hand uit naar het tweetal, maar het mocht niet baten. Het zorgde voor flink wat onrust bij fans van de Londense club.

Ook nu heeft Van de Ven de spotlights weer op zich gericht gekregen, maar ditmaal op een positieve manier. De Champions League-wedstrijd tussen Tottenham en FC Kopenhagen was 64 minuten onderweg, toen de rappe verdediger rond de eigen zestien de bal oppikte. Van de Ven begon aan een indrukwekkende solo en stak bijna het hele veld over, waarbij diverse spelers van de bezoekers nog probeerden om hem de bal te ontfutselen. Nadat zij hier niet in slaagden haalde Van de Ven doeltreffend uit voor de 3-0. Uiteindelijk won Tottenham met 4-0.

'Ongekende sprint Van de Ven'

"Wauw. Wauw. Opeens was daar de Flying Dutchman met een krankzinnige rush vanaf zijn eigen helft", valt er te lezen op Spurs Web. "Wauw", luidt ook de reactie van GOAL. "Hij kwam nauwelijks in de problemen op defensief vlak, en produceerde vervolgens een ongekende sprint om Spurs aan een derde goal te helpen."

The Guardian komt ook superlatieven tekort voor de indrukwekkende solo en het doelpunt van Van de Ven. "Opeens was daar Micky van de Ven. De centrale verdediger nam de bal over op de rand van zijn eigen strafschopgebied en kwam op volle snelheid. Het was een soort waas toen hij vier Kopenhagen-spelers achter zich liet, het strafschopgebied betrad en de bal binnenschoot. Game over", klinkt het.

In The London Evening Standard wordt de Nederlander beoordeeld met een 9 voor zijn optreden in het Champions League-duel. "Een krankzinnige speler. Hij maakte een Puskás-waardige goal door in een oogwenk iedereen voorbij te rennen", schrijft de krant, die Van de Van alweer zijn zesde doelpunt in dienst van Tottenham zag maken na een indrukwekkende sprint van tien seconden.

Frank vergelijkt Van de Ven met Messi

"Dit zou de goal van het seizoen kunnen zijn", aldus Frank na afloop tegenover Sky Sports. "Het is alsof Lionel Messi in een centrale verdediger veranderde, als je ziet hoe hij daar rende. Echt een fantastische goal. Hij mag me zelfs boos voorbij lopen na een wedstrijd als hij zulke dingen gaat doen", besluit de Deense coach met een knipoog.

Frank doelde met het laatste natuurlijk op wat er afgelopen weekend gebeurde na afloop van Tottenham - Chelsea. Hoewel het uiteindelijk een storm in een glas water bleek, haen de Engelse media het nog wel even aan. "Dit is het perfecte antwoord nadat de televisiecamera’s hem hadden gespot toen hij Frank voorbij liep", schrijft de BBC. "Drie dagen nadat hij had geweigerd om voor de supporters te applaudisseren, heeft hij deze geweldige sologoal gemaakt. De beste manier om sorry te zeggen", concludeert de Daily Mail.