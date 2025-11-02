heeft na afloop van het duel tussen Tottenham Hotspur en Chelsea (0-1) zijn eigen trainer Thomas Frank genegeerd. Hij was niet de enige, want ook ploeggenoot Djed Spence liep de coach straal voorbij. Het zorgt voor flink wat onrust bij fans van de Londense club.

Tottenham Hotspur nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen stadsgenoot Chelsea. Na 34 minuten spelen kwam de ploeg van onder meer Van de Ven, Mohammed Kudus en Xavi Simons op een 0-1 achterstand door een treffer van João Pedro. Tottenham kwam deze achterstand niet meer te boven. Simons werd na 73 minuten naar de kant en wordt in de Engelse media flink door de mangel gehaald.

Na afloop van het duel zorgde een ander moment ook nog voor flink wat verbazing. Frank liep het veld op, terwijl Van de Ven en Spence in tegenovergestelde richting naar de catacomben liepen. De Deense trainer stak zijn hand uit naar het tweetal, maar beide spelers liepen stoïcijns. Iets later lijkt de Oranje-international zelfs een handreiking van een van de assistenten van Frank niet te accepteren, terwijl Spence iets van een wegwerpgebaar richting Frank lijkt te maken.

Het voorval maakte de tongen los op social media, maar Frank wil er niet te zwaar aan tillen. Zo liet hij na afloop van de wedstrijd weten. "Ik begrijp waarom je de vraag stelt, maar dat is een van de kleine dingen. Micky van de Ven en Djed Spence hebben dit seizoen goed gepresteerd en het is maar een kleinigheid", aldus de oefenmeester.