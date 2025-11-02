Live voetbal

Micky van de Ven negeert trainer Thomas Frank na nederlaag Tottenham Hotspur

Micky van de Ven negeert Tottenham-trainer Thomas Frank
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
2 november 2025, 09:27

Micky van de Ven heeft na afloop van het duel tussen Tottenham Hotspur en Chelsea (0-1) zijn eigen trainer Thomas Frank genegeerd. Hij was niet de enige, want ook ploeggenoot Djed Spence liep de coach straal voorbij. Het zorgt voor flink wat onrust bij fans van de Londense club.

Tottenham Hotspur nam het zaterdagavond in eigen huis op tegen stadsgenoot Chelsea. Na 34 minuten spelen kwam de ploeg van onder meer Van de Ven, Mohammed Kudus en Xavi Simons op een 0-1 achterstand door een treffer van João Pedro. Tottenham kwam deze achterstand niet meer te boven. Simons werd na 73 minuten naar de kant en wordt in de Engelse media flink door de mangel gehaald.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel zorgde een ander moment ook nog voor flink wat verbazing. Frank liep het veld op, terwijl Van de Ven en Spence in tegenovergestelde richting naar de catacomben liepen. De Deense trainer stak zijn hand uit naar het tweetal, maar beide spelers liepen stoïcijns. Iets later lijkt de Oranje-international zelfs een handreiking van een van de assistenten van Frank niet te accepteren, terwijl Spence iets van een wegwerpgebaar richting Frank lijkt te maken.

Het voorval maakte de tongen los op social media, maar Frank wil er niet te zwaar aan tillen. Zo liet hij na afloop van de wedstrijd weten. "Ik begrijp waarom je de vraag stelt, maar dat is een van de kleine dingen. Micky van de Ven en Djed Spence hebben dit seizoen goed gepresteerd en het is maar een kleinigheid", aldus de oefenmeester.

➡️ Meer Tottenham Hotspur nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Liverpool-speler Ryan Gravenberch

Liverpool sluit horrorreeks af tegen Aston Villa, reactie Slot na doelpunt Gravenberch veelzeggend

  • Gisteren, 22:56
  • Gisteren, 22:56
Teruggekeerde Martínez wil spelen, maar Amorim laat hem buiten wedstrijdselectie

Teruggekeerde Martínez wil spelen, maar Amorim laat hem buiten wedstrijdselectie

  • do 30 oktober, 15:23
  • 30 okt. 15:23
Liverpool-speler Federico Chiesa

Chiesa onthult: kleedkamer Liverpool 'doodstil' na nederlaag bij Brentford

  • do 30 oktober, 06:25
  • 30 okt. 06:25
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
10
3
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
2
Bournemouth
9
5
18
3
Liverpool
10
4
18
4
Spurs
10
9
17
5
Chelsea
10
7
17
6
Sunderland
9
4
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel