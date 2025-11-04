heeft het zwaar bij Tottenham Hotspur, merken de analist van Vandaag Inside. Zaterdag beleefde hij een dieptepunt: Simons mocht al vroeg invallen tegen Chelsea vanwege een blessure bij Lucas Bergvall, maar oogde niet solide in de aanloop naar het beslissende tegendoelpunt (0-1) en werd zeventien minuten voor tijd weer naar de kant gehaald.

Simons stond samen met landgenoot Micky van de Ven in de 34ste minuut aan de basis van het enige doelpunt van de avond. Simons verstuurde een slap terugspeelballetje op Van de Ven, waarna de verdediger zich verslikte in Moisés Caicedo. Laatstgenoemde stelde vervolgens João Pedro in staat om te scoren: 0-1. Verder mislukten de nodige acties van Simons: hij werd meermaals afgestopt toen hij met de bal aan de voet naar voren liep.

René van der Gijp zegt in de podcast KieftJansenEgmondGijp: “Denk jij dat die Xavi Simons ’s avonds thuiskomt en tegen z’n vrouw zegt: ‘Dat lopen met die bal is niet zo handig? Toch eens kijken of ik wat anders kan verzinnen.’ Of dat zijn vrouw zegt: ‘Dat lopen met de bal, moet je niet doen.’” Overigens heeft Simons voor zover bekend geen partner.

Tafelgenoot Wim Kieft antwoordt: “Ik vond het een beetje een vervelend jongetje bij het Nederlands elftal, in zijn omgang met kritiek. Kom op, dat hoort erbij.” Ov

Johan Derksen reageert bij Vandaag Inside

Bij Vandaag Inside werden de mislukte pogingen van Simons getoond om tegenstanders te passeren. “Hij gaat steeds op de grond liggen. Steeds denkt hij: toch nog even een keer proberen!”, lacht Van der Gijp. “Hij loopt gewoon te veel met de bal. De tegenstander zal vooraf zeggen: ‘Zodra hij met de bal gaat lopen, moet je tegen hem aan lopen en dan is het klaar.’”

Volgens Johan Derksen ‘bakt Simons er niks van’. “De trainer was heel ontevreden over hem en dat kan ik me voorstellen.” Valentijn Driessen vult aan: “Het is ook treurig dat je mag invallen en er na zeventig minuten weer uit wordt gehaald. Dit had je wel kunnen verwachten. Hij heeft niet de fysiek voor de Premier League.”