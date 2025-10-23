heeft donderdag zijn contract bij Inter Miami verlengd tot het einde van het MLS-seizoen in 2028. Dat heeft de Amerikaanse club bekendgemaakt. Dit nieuws betekent dat de Argentijn nog drie seizoenen door.

Messi heeft natuurlijk al een imposante carrière achter zich en bouwt nu wat af in Amerika. Daar speelt hij nog steeds de sterren van de hemel. Dit seizoen eindigde De Vlo met 29 goals en 16 assists in 28 wedstrijden. Over zijn hele carrière staat Messi nu op 889 doelpunten: door deze drie extra jaar kunnen de 1000 goals dichtbij komen. Momenteel is de Argentijn 38; in zijn laatste contractjaar bereikt de rechtsbuiten de leeftijd van 41 jaar.

Inter Miami is blij dat het Messi nog wat jaren behoudt, zo laat de club weten via de eigen website. "We hebben onze fans beloofd dat we een iconische club gingen bouwen", zegt Jorge Mas, een van de eigenaars. "Dat Leo tot het einde van 2028 bijtekent, is een ode aan onze geweldige stad. Samen blijven we ons ontwikkelen en dromen we verder." Ook een andere eigenaar David Beckham, is zeer verheugd door het nieuws. "We hebben de beste speler aller tijden naar onze stad gehaald. En hij is nog steeds hongerig. Wij voelen ons echt bevoorrecht dat we een speler als Messi hebben en behouden."

Ook de superster zelf heeft gereageerd op de contractverlenging. "Ik ben heel blij dat ik hier blijf voor de komende jaren en aan dit project verder kan werken. Ik ben heel gelukkig in Miami sinds mijn komst en wil hier blijven bouwen." De club is momenteel bezig met de bouw van een nieuw stadion, het Miami Freedom Park, een plek waar Messi graag wil spelen. "We kunnen niet wachten tot het klaar is: we zijn benieuwd naar ons nieuwe thuis. Daar spelen wordt speciaal, omdat het echt een spectaculair stadion is."

