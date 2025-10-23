Live voetbal 18

Messi (38) tekent nieuw contract bij Inter Miami en gaat voor 1000 doelpunten

Lionel Messi Inter Miami
Foto: © Imago
0 reacties
Mingus Niesten
23 oktober 2025, 19:58

Lionel Messi heeft donderdag zijn contract bij Inter Miami verlengd tot het einde van het MLS-seizoen in 2028. Dat heeft de Amerikaanse club bekendgemaakt. Dit nieuws betekent dat de Argentijn nog drie seizoenen door.

Messi heeft natuurlijk al een imposante carrière achter zich en bouwt nu wat af in Amerika. Daar speelt hij nog steeds de sterren van de hemel. Dit seizoen eindigde De Vlo met 29 goals en 16 assists in 28 wedstrijden. Over zijn hele carrière staat Messi nu op 889 doelpunten: door deze drie extra jaar kunnen de 1000 goals dichtbij komen. Momenteel is de Argentijn 38; in zijn laatste contractjaar bereikt de rechtsbuiten de leeftijd van 41 jaar.

Artikel gaat verder onder video

Inter Miami is blij dat het Messi nog wat jaren behoudt, zo laat de club weten via de eigen website. "We hebben onze fans beloofd dat we een iconische club gingen bouwen", zegt Jorge Mas, een van de eigenaars. "Dat Leo tot het einde van 2028 bijtekent, is een ode aan onze geweldige stad. Samen blijven we ons ontwikkelen en dromen we verder." Ook een andere eigenaar David Beckham, is zeer verheugd door het nieuws. "We hebben de beste speler aller tijden naar onze stad gehaald. En hij is nog steeds hongerig. Wij voelen ons echt bevoorrecht dat we een speler als Messi hebben en behouden."

Ook de superster zelf heeft gereageerd op de contractverlenging. "Ik ben heel blij dat ik hier blijf voor de komende jaren en aan dit project verder kan werken. Ik ben heel gelukkig in Miami sinds mijn komst en wil hier blijven bouwen." De club is momenteel bezig met de bouw van een nieuw stadion, het Miami Freedom Park, een plek waar Messi graag wil spelen. "We kunnen niet wachten tot het klaar is: we zijn benieuwd naar ons nieuwe thuis. Daar spelen wordt speciaal, omdat het echt een spectaculair stadion is."

➡️ Meer Messi-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Lionel Messi Mika Godts

Lionel Messi presenteert Mika Godts als 'The Future Of The Game'

  • za 11 oktober, 15:16
  • 11 okt. 15:16
Donyell Malen bij het Nederlands elftal

Maarten Wijffels: 'Malen kruipt soms in de huid van Messi'

  • wo 8 oktober, 05:55
  • 8 okt. 05:55
Sergio Busquets als speler van FC Barcelona

FC Barcelona-icoon Sergio Busquets (37) komt met groot nieuws op social media

  • vr 26 september, 10:13
  • 26 sep. 10:13
6 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
28
29
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
Paris SG
32
16

Meer info

Stand MLS 2025

MLS
GS
DS
PT
1
Philadelphia
34
22
66
2
Cincinnati
34
12
65
3
Inter Miami
34
26
65
4
Charlotte
34
9
59
5
NYCFC
34
6
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel