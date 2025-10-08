Maarten Wijffels: 'Malen kruipt soms in de huid van Messi'

geldt als mogelijke vervanger van Memphis Depay in de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Malta. De aanvaller van Aston Villa was zondag nog goed voor twee beslissende doelpunten tegen Burnley (2-1 zege). Journalist Maarten Wijffels ziet Malen soms de sterren van de hemel spelen, maar wijst op zijn gebrek aan consistentie.

Wijffels schreef maandag in het Algemeen Dagblad dat Malen een 10 verdient voor zijn optreden namens Aston Villa tegen Burnley. “Malen heeft soms dagen dat hij even in de huid van Lionel Messi kruipt. Dan lukt elke actie en elke dribbel en denk je even: hier staat een vaste basisklant voor het Nederlands elftal. Maar de kunst is over een langere periode constant te zijn. En dat lukte hem bij Borussia Dortmund en sinds vorig seizoen bij Villa nog nooit. Was zijn motor maar net iets groter”, schreef de journalist.

In de AD Voetbalpodcast weidt Wijffels nog wat verder uit. “Soms lukt werkelijk alles bij Malen, maar het is hem nog nooit gelukt om constant te presteren over een langere periode. “Zijn motor is niet groter dan die is. Je hebt maniakaal gedreven spelers, zoals Van Nistelrooij en Huntelaar, maar dat heeft hij niet. Die echte eagerness ontbreekt. Roger Schmidt zei altijd: ‘Je hebt spitsen die altijd aan staan.’ Donyell Malen staat niet altijd aan.”

Basisplek voor Malen tegen Malta?

Het is de vraag of Malen donderdag een basisplek krijgt tegen Malta. In de vorige wedstrijd tegen de voetbaldwerg, op 10 juni, kende hij een ijzersterke invalbeurt. Malen viel in minuut 72 in en was goed voor twee goals en een assist, waarmee hij bijdroeg aan de 8-0 overwinning. Wijffels weet nog dat Malta destijds ‘opvallend open’ speelde. “Ze hadden een nieuwe bondscoach, die dacht: als we verdedigen verliezen we, als we aanvallen verliezen we ook, maar dan hebben we in elk geval geoefend voor de wedstrijden waarin wij iets meer kans maken. Ze gingen dus heel open spelen. Nederland maakte ook een aantal goals gewoon op de counter.”

“Ik ben benieuwd of ze dat, nu het 8-0 is geworden, ook in Malta doen. Als dat wel zo is, dan krijgt Malen ook de ruimte om wat te doen”, voorspelt Wijffels. “Als ze compacter spelen, wordt het was lastiger. Dan denk ik dat Weghorst er misschien nog in komt om de score wat op te krikken. Als het ergens om gaat deze week, is het toch om zoveel mogelijk te scoren. Het doelsaldo telt in de WK-kwalificatie. Je moet niet hebben dat Polen plots met 14-0 van Malta wint en je een Spanje – Malta-scenario krijgt.” Daarmee doelt Wijffels op de 12-1 zege van Spanje op Malta in 1983, waardoor Oranje op basis van het doelsaldo het EK 1984 misliep.