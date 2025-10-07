Live voetbal

Malta - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

De vlaggen van Malta en Nederland met op de achtergrond het National Stadium in Valetta
Foto: © Imago/Realtimes
Frank Hoekman
7 oktober 2025, 09:40

Het Nederlands elftal hervat de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 op donderdag 9 oktober met een uitwedstrijd tegen Malta. In het National Stadium hoopt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de zure nasmaak van de vorige interlandperiode van zich af te spelen. Malta - Nederland wordt live uitgezonden door de NOS, maar hoe laat begint de wedstrijd en op welke zender is hij te zien?

Hoe laat begint Malta - Nederland?

De wedstrijd tussen Malta en Oranje begint om 20.45 uur.

Op welke zender wordt Malta - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt het WK-kwalificatieduel tussen Malta en Nederland rechtstreeks uit op NPO3. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur.

Hoe staan Malta en Nederland ervoor in de poule?

Nederland staat ondanks het gelijkspel tegen Polen in september (1-1) nog altijd bovenaan in groep G van de Europese kwalificatiereeks voor het WK. Het elftal van Koeman heeft tien punten uit vier duels. Polen volgt met tien uit vijf op de tweede plaats, gevolgd door Finland (zeven uit vijf) en Litouwen (drie uit vijf). Tegenstander Malta, dat in juni met 8-0 klop kreeg van Oranje in de Euroborg, staat vijfde en laatste met twee punten uit vijf wedstrijden en een doelsaldo van -11.

Welk resultaat verwacht jij bij Malta - Nederland?

Laden...
4 stemmen
Artikel gaat verder onder video

Lees ook:
Theo Janssen bij Rondo

Theo Janssen: ‘Jordy Clasie (34) is de beste ‘zes’ die Nederland heeft’

  • Gisteren, 21:21
Ronald Koeman

Ronald Koeman krijgt hoofdpijn van luxeprobleem Oranje-defensie

  • Gisteren, 20:17
Ajax-trainer John Heitinga

Koeman stoort zich aan kritiek op Heitinga: 'Past in wereld waarin we leven'

  • Gisteren, 18:16
Malta - Nederland

20:45
Wordt gespeeld op 9 okt. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 mrt. 1963)

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

