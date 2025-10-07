Malta - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

Het Nederlands elftal hervat de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 op donderdag 9 oktober met een uitwedstrijd tegen Malta. In het National Stadium hoopt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman de zure nasmaak van de vorige interlandperiode van zich af te spelen. Malta - Nederland wordt live uitgezonden door de NOS, maar hoe laat begint de wedstrijd en op welke zender is hij te zien?

Hoe laat begint Malta - Nederland?

De wedstrijd tussen Malta en Oranje begint om 20.45 uur.

Op welke zender wordt Malta - Nederland uitgezonden?

De NOS zendt het WK-kwalificatieduel tussen Malta en Nederland rechtstreeks uit op NPO3. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur.

Hoe staan Malta en Nederland ervoor in de poule?

Nederland staat ondanks het gelijkspel tegen Polen in september (1-1) nog altijd bovenaan in groep G van de Europese kwalificatiereeks voor het WK. Het elftal van Koeman heeft tien punten uit vier duels. Polen volgt met tien uit vijf op de tweede plaats, gevolgd door Finland (zeven uit vijf) en Litouwen (drie uit vijf). Tegenstander Malta, dat in juni met 8-0 klop kreeg van Oranje in de Euroborg, staat vijfde en laatste met twee punten uit vijf wedstrijden en een doelsaldo van -11.

