Meerdink mikt op WK-deelname met Oranje: ‘Ga elke dag hard werken om erbij te kunnen zijn’

Mexx Meerdink van het Nederlands elftal
Foto: © Talpa
Niels Hassfeld
7 oktober 2025, 13:15

Mexx Meerdink wil komende zomer met Oranje mee naar het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, zo geeft hij aan voor de camera van SBS6. Het eerste doel van de spits is echter meer interlands halen dan zijn vader. Martijn Meerdink speelde in 2006 zijn enige wedstrijd voor Oranje.

Meerdink werd deze maand door Ronald Koeman voor het eerst geselecteerd voor Oranje. De aanvaller van AZ kan daarmee tegen Malta of Finland debuteren voor de nationale ploeg. “Het is heel bijzonder dat ik hier ben en ik ga van elk moment genieten”, toont Meerdink zich dankbaar. Hoewel Memphis Depay door zijn gestolen paspoort op de bank zal beginnen in Malta, durft de 22-jarige AZ'er nog niet uit te gaan van speelminuten. “Ik ben nu voor het eerst hier en ik wil leren van andere spelers. De rest komt later wel.”

Is het grote doel van Meerdink om mee te gaan naar het WK van komende zomer? “Uiteindelijk wil elke jongen daar staan”, antwoordt hij. “Als daar de mogelijkheid voor is, durf ik dat zeker uit te spreken. Ik ga van dit moment genieten en elke dag hard werken om daar te kunnen zijn, dus ik hoop het.”

Een ander doel van Meerdink is om meer dan één interland te spelen en daarmee vader Martijn voorbij te gaan. “Dat heb ik hem wel beloofd, dat ik meer dan hem ga spelen”, lacht de spits. Meerdink senior deed in 2006 mee in de oefenwedstrijd van Oranje tegen Ecuador (1-0), waarin hij de assist gaf op de enige goal van de wedstrijd. “Maar ik ga nu gewoon genieten en elke dag heel hard werken om alles te bereiken wat ik wil.”

VIDEO - Ruikt Mexx Meerdink z'n kans bij Oranje na 'paspoortprobleem' Memphis Depay?

Mexx Meerdink

Mexx Meerdink
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 22 jaar (24 jul. 2003)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
8
3
2024/2025
Jong AZ
2
0
2024/2025
AZ
29
13
2023/2024
AZ
2
0

Meer info

