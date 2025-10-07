Privacyexpert waarschuwt Depay na gestolen paspoort: ‘Criminelen kunnen hier misbruik van maken’

Het gestolen paspoort van kan nog verdere gevolgen hebben voor de spits, zo waarschuwt Brenno de Winter, expert in IT-beveiliging en privacy. Met het identiteitsbewijs kunnen criminelen een huis huren, hotels boeken en een telefoonabonnement afsluiten.

De KNVB maakte maandag bekend dat Depay later aan zou sluiten bij het Nederlands elftal. De aanvaller van Corinthians was zijn paspoort kwijt en kon daardoor niet mee met zijn vlucht. De bond legde uit dat het identiteitsbewijs was gestolen. Op de persconferentie van maandag maakte Ronald Koeman al duidelijk dat dit een vervelend gevolg heeft voor Depay: de aanvaller start donderdag tegen Malta niet in de basis. Inmiddels heeft de spits een nooddocument en is hij op weg naar het trainingskamp in Zeist. Een woordvoerder van de KNVB laat aan het Algemeen Dagblad weten dat Depay dinsdag aansluit bij Oranje.

Artikel gaat verder onder video

Daar hoeven de vervelende gevolgen echter niet bij te blijven voor Depay, zo laat De Winter weten aan De Telegraaf. “Je kunt van zijn beroemdheid misbruik maken”, stelt de privacyexpert. “Met een kopie van iemands paspoort kun je bijvoorbeeld een huis huren, een hotel boeken of een telefoonabonnement afsluiten.” De Winter schetst vervolgens het scenario dat een crimineel een huis huurt onder de naam van Depay. “Die kan daarbij zeggen dat het voor een bekend iemand is die zelf geen tijd heeft om te komen kijken. Je hebt mensen die zo’n lulverhaal geloven, omdat niet iedereen een gestolen paspoort herkent.”

Pas zodra het gestolen document op de geblokkeerde lijst staat, hoeft Depay zich geen zorgen meer te maken over fraude. Voor die tijd zijn de mogelijkheden volgens De Winter eindeloos. “Je kunt er ook een misdrijf mee plegen. Als iemand met jouw paspoort een schuur huurt en daar een wietplantage neerzet, dan heb je een dijk van een probleem. Voor iemand als Memphis Depay zou dat enorm schadelijk zijn voor zijn carrière.” Het feit dat Depay een bekend persoon is, kan hem wel helpen om de fraude te voorkomen. “Ik zou zelf liever een paspoort willen hebben van een onbekend iemand, omdat de pakkans groter is als iemand de foto herkent”, aldus De Winter.