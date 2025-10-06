Live voetbal

Theo Janssen: ‘Jordy Clasie (34) is de beste ‘zes’ die Nederland heeft’

Theo Janssen bij Rondo
Foto: © Rondo
Luuk van Grinsven
6 oktober 2025, 21:21

Volgens Theo Janssen is Jordy Clasie de beste verdedigende middenvelder van Nederland. De 34-jarige routinier van AZ bedankte een aantal jaar geleden voor Oranje, maar is volgens de analist nog altijd de beste optie op de ‘zes-positie’. Dat zegt hij maandagavond in de uitzending van Rondo.

“De beste Nederlandse verdedigende middenvelder die we hebben is nog steeds Jordy Clasie”, begint de oud-voetballer stellig. “Clasie is nog steeds de beste. Ik snap wel: bij Nederland is het klaar, maar hij blijft de beste ‘zes’ die we hebben”, vervolgt Janssen.

Wytse van der Goot attendeert zijn tafelgast erop dat Clasie niet bepaald de sterkste middenvelder is uit Nederland. “Maar hij is heel intelligent. Een ‘zes’ moet gewoon altijd goed staan en een hele goede timing hebben”, reageert de analist.

Waarom Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch dat dan volgens Janssen niet kunnen? “Die zijn anders ingesteld, omdat die meer aanvallend denken. Clasie is een speler die alleen maar verdedigend denkt”, aldus Janssen.

Ik denk dat Clasie zijn beste tijd zo onderhand wel gehad heeft. Dus nee.

Ik denk dat Clasie zijn beste tijd zo onderhand wel gehad heeft. Dus nee.

Jordy Clasie

Jordy Clasie
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 34 jaar (27 jun. 1991)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
7
0
2024/2025
AZ
24
0
2023/2024
AZ
28
2
2022/2023
AZ
33
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
8
14
19
3
Ajax
8
7
16
4
AZ
8
5
15
5
Groningen
8
3
15
6
NEC
8
8
13

Complete Stand

