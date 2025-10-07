Vermoedelijke opstelling Oranje tegen Malta: Koeman kiest Malen als vervanger van Memphis

Bondscoach Ronald Koeman voert vermoedelijk vier wijzigingen door in de basisopstelling van het Nederlands elftal, dat donderdag in en tegen Malta speelt in het kader van de WK-kwalificatie. Op de plek van in de spits krijgt naar verwachting de kans om zich te laten zien, verder wordt het 'gedroomde' middenveld bestaande uit , en in ere hersteld.

Onder de lat is Bart Verbruggen andermaal verzekerd van een basisplaats. De 23-jarige doelman van Brighton & Hove Albion krijgt de voorkeur boven Robin Roefs en Mark Flekken. In de verdediging verwachten wij één wijziging. Op de linksbackpositie verdwijnt Nathan Aké, die bij Manchester City weinig speeltijd krijgt, uit het elftal om plaats te maken voor Micky van de Ven. Rechstback Denzel Dumfries en centrale verdedigers Stefan de Vrij en aanvoerder Virgil van Dijk behouden de basisplaats die zij in september kregen in het uitduel met Litouwen, dat verrassend moeizaam met 2-3 werd verslagen.

Op het middenveld moet Koeman sowieso één wijziging doorvoeren ten opzichte van het duel met Litouwen. Feyenoorder Quinten Timber, die in Vilnius mocht starten met Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders aan zijn zijde, ontbreekt immers vanwege een blessure. Naar verwachting neemt Frenkie de Jong, die vanwege lichte klachten niet meereisde naar Litouwen, zijn plek weer in. Daarnaast zou Schouten na zijn zwakke optreden tegen Litouwen zijn basisplaats kwijtraken aan Ryan Gravenberch.

Ook voorin minimaal één wijziging. Memphis Depay, die vanwege het verlies van zijn paspoort een dag later aansluit bij de selectie, begint namelijk als reserve, zo verklapte Koeman maandag al. In zijn plaats heeft de bondscoach de keuze tussen Wout Weghorst en debutant Mexx Meerdink, terwijl ook Donyell Malen - in Vilnius nog rechtsbuiten van dienst - een optie zou kunnen zijn. Aangezien Koeman meermaals duidelijk heeft gemaakt dat hij Weghorst, hoe graag de Ajax-spits dat ook wil, niet als optie voor de basis ziet en de kans ook niet groot lijkt dat Meerdink bij zijn eerste selectie direct voor de leeuwen wordt gegooid, gokken wij dat Malen op Malta de spits van dienst is. De Aston Villa-aanvaller was tegen Litouwen nog rechtsbuiten, een positie die nu vermoedelijk weer bekleed zal worden door Xavi Simons. Op links is Cody Gakpo onomstreden.

Vermoedelijke opstelling Nederland tegen Malta: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Frenkie de Jong, Reijnders; Simons, Malen, Gakpo

