Memphis Depay staat op: Oranje wint met schaamrood op de kaken

Het Nederlands elftal heeft zichzelf een lastige avond bezorgd, maar uiteindelijk toch de volle buit gepakt. Het Nederlands elftal versloeg Litouwen met 2-3, dankzij twee treffers van de nieuwe topscorer aller tijden Memphis Depay en een goal van Quinten Timber. Oranje heeft nu tien punten uit de eerste vier WK-kwalificatieduels.
Oranje begon zoals verwacht dominant aan het duel in Vilnius en zette Litouwen vanaf de aftrap vast op eigen helft. Binnen tien minuten was het al raak: Cody Gakpo brak door op links en bediende Memphis Depay, die van dichtbij de 0-1 binnentikte. Met die treffer schreef Depay geschiedenis, want hij ging Robin van Persie voorbij als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het feest werd uitbundig gevierd, met een knuffel van Depay voor bondscoach Ronald Koeman. Even later kreeg Quinten Timber een schietkans uit een korte vrije trap van Depay, maar zijn poging vloog over.
Halverwege de eerste helft leek Nederland op rozen te zitten. Een ongelukkige situatie in het Litouwse strafschopgebied viel goed uit voor Oranje: via een kluts belandde de bal bij Timber, die de 0-2 langs doelman Gertmonas schoof. Toch kreeg Litouwen nieuw leven ingeblazen. Eerst profiteerde Gineitis van een sterke actie en pass van Lasickas, waarna hij de aansluitingstreffer binnenschoot. Niet veel later was het opnieuw raak: een vrije trap werd door De Vrij onnodig weggegeven en Girdvainis knikte de bal snoeihard binnen voor de 2-2.
Na rust had Oranje het moeilijk tegen een Litouwen dat met zichtbaar meer vertrouwen speelde. De thuisploeg beet feller van zich af en kreeg steun van het publiek. Toch waren de eerste kansen voor Nederland: Gakpo zag zijn schoten geblokt of gepakt, terwijl Van Dijk na een tik in de zestien geen strafschop meekreeg.
Rond de zeventigste minuut volgde een knotsgekke situatie. Depay stuurde Malen met een lange bal weg, waarna doelman Gertmonas ver uit zijn doel kwam. Malen was net iets eerder bij de bal en tikte door richting het strafschopgebied, waar verdediger Lekiatas nog ingreep. In een duel om de bal kwam Lekiatas ten val na licht contact, terwijl Malen doorliep en de bal in het lege doel schoof. Oranje vierde de treffer al, maar scheidsrechter Masiyev floot af en keurde het doelpunt af wegens een overtreding van Malen.
Niet veel later viel de bevrijding alsnog. Na een uur spelen, kort na een drievoudige wissel (met onder meer debutant Sem Steijn) leverde Dumfries een strakke voorzet af en opnieuw was het Depay die boven zijn man uitkwam: met een krachtige kopbal in de hoek bracht hij Oranje op 2-3. De aanvaller nam daarmee nog wat meer afstand van Van Persie op de topscorerslijst. Nederland probeerde daarna door te drukken, met kansen voor Gakpo (lat) en Depay (kopbal over), maar Litouwen bleef gevaarlijk in de tegenstoot. Golubickas liet zelfs Van Dijk zijn hielen zien, al kon Jurriën Timber het schot nog net blokkeren.
Ik snap niet dat mensen zich illusies maken over WK winst. Nederland wint geen WK. Nog in geen 50 jaar. Nederlanders hebben de juist mentaliteit niet om een WK te winnen. Dat zit in de genen of zo. Afgezien van wat uitzonderingen (bijv. '88) schiet Oranje altijd tekort. Er is altijd gedoe, gezeik, excuusjes, spelers / staf die niet met elkaar door een deur kunnen, noem maar op. En als het dat niet is heb je nog bepaalde landen die gewoon veel beter zijn en er alles aan doen. Nederland is kansloos. En voor alle duidelijkheid: dat ligt maar gedeeltelijk aan de keuzes van Koeman.
Ja Depay scoort tegen de kleinste, nu die de titel heeft nooit meer opstellen!!! Voor de rest was het droevig, de vol gevreten steren winnen met schaamrood op de kaken, van spelers die het een eer vinden om voor hun land uit te komen. Onze "sterren" trekken zich op aan de echte sterren bij hun club, zodra ze op eigen benen staan, blijken ze maar matige voetballers. En dit moet ons vertegenwoordigen bij het wk....
Feyenoorder zeker? Een beetje huilen omdat Memphis meer doelpunten heeft gescoord dan van Persie? En het daarom maar gooien op "de doelpunten stellen niks voor want ze zijn niet mooi genoeg"? Kinderachtig. Je bent topscorer als je de meeste doelpunten hebt gescoord. Verder niks. Trouwens, de kleinste? Met een beetje pech verlies je ervan.
Het was niet al te best. Was wel te verwachten dat Depay topscorer zou worden, 52 goals scoor je ook niet zomaar. Maarja, hopen dat ze de volgende wedstrijden beter voor de dag komen
Depay de grootste voetballer ooit in NL. Van Persie is nu definitief uit de geschiedenisboeken. Doet dus niet meer mee, ook niks gewonnen. Nu Depay doorpakken met nieuwe records. Wel pijnlijk om te zien dat wanneer NL Timber of Steijn laat voetballen dat het niveau ernstig lager is. Timber was genadig dat hij mocht scoren van zijn teamgenoten, maar steijn was natuurlijk weer onzichtbaar zoals altijd. Experiment koeman is mislukt. Lekker de feijenoorders thuislaten en echt kwaliteit meenemen.
Je hebt gelijk voetbalhoofdstad, het was bedroevend. Timber en Steijn konden zich ook niet optrekken aan de andere "sterren". Schouten de gehypete Psv speler, die fout op fout stapelde en bij de eerste goal zijn tegenstander liet lopen. Of Gakpo bij de tweede doelpunt zijn tegenstander vrij liet koppen. Eigenlijk deed de gehele wedstrijd denken aan Psv- Telstar waren ook zo gemakzuchtig. Oo wacht er speelde ook heel veel (ex) psv spelers in oranje. Nee zou als Timber en Steijn bedanken voor Oranje, ze een beetje naam willen overhouden. Maar wees bij met Depay als ex psv die alleen maar scoort tegen kleintje, aan wie doet die je denken.....
