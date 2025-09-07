Memphis Depay staat op: Oranje wint met schaamrood op de kaken

Het Nederlands elftal heeft zichzelf een lastige avond bezorgd, maar uiteindelijk toch de volle buit gepakt. Het Nederlands elftal versloeg Litouwen met 2-3, dankzij twee treffers van de nieuwe topscorer aller tijden Memphis Depay en een goal van Quinten Timber. Oranje heeft nu tien punten uit de eerste vier WK-kwalificatieduels.

Oranje begon zoals verwacht dominant aan het duel in Vilnius en zette Litouwen vanaf de aftrap vast op eigen helft. Binnen tien minuten was het al raak: Cody Gakpo brak door op links en bediende Memphis Depay, die van dichtbij de 0-1 binnentikte. Met die treffer schreef Depay geschiedenis, want hij ging Robin van Persie voorbij als topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Het feest werd uitbundig gevierd, met een knuffel van Depay voor bondscoach Ronald Koeman. Even later kreeg Quinten Timber een schietkans uit een korte vrije trap van Depay, maar zijn poging vloog over.

Halverwege de eerste helft leek Nederland op rozen te zitten. Een ongelukkige situatie in het Litouwse strafschopgebied viel goed uit voor Oranje: via een kluts belandde de bal bij Timber, die de 0-2 langs doelman Gertmonas schoof. Toch kreeg Litouwen nieuw leven ingeblazen. Eerst profiteerde Gineitis van een sterke actie en pass van Lasickas, waarna hij de aansluitingstreffer binnenschoot. Niet veel later was het opnieuw raak: een vrije trap werd door De Vrij onnodig weggegeven en Girdvainis knikte de bal snoeihard binnen voor de 2-2.

Na rust had Oranje het moeilijk tegen een Litouwen dat met zichtbaar meer vertrouwen speelde. De thuisploeg beet feller van zich af en kreeg steun van het publiek. Toch waren de eerste kansen voor Nederland: Gakpo zag zijn schoten geblokt of gepakt, terwijl Van Dijk na een tik in de zestien geen strafschop meekreeg.

Rond de zeventigste minuut volgde een knotsgekke situatie. Depay stuurde Malen met een lange bal weg, waarna doelman Gertmonas ver uit zijn doel kwam. Malen was net iets eerder bij de bal en tikte door richting het strafschopgebied, waar verdediger Lekiatas nog ingreep. In een duel om de bal kwam Lekiatas ten val na licht contact, terwijl Malen doorliep en de bal in het lege doel schoof. Oranje vierde de treffer al, maar scheidsrechter Masiyev floot af en keurde het doelpunt af wegens een overtreding van Malen.

Niet veel later viel de bevrijding alsnog. Na een uur spelen, kort na een drievoudige wissel (met onder meer debutant Sem Steijn) leverde Dumfries een strakke voorzet af en opnieuw was het Depay die boven zijn man uitkwam: met een krachtige kopbal in de hoek bracht hij Oranje op 2-3. De aanvaller nam daarmee nog wat meer afstand van Van Persie op de topscorerslijst. Nederland probeerde daarna door te drukken, met kansen voor Gakpo (lat) en Depay (kopbal over), maar Litouwen bleef gevaarlijk in de tegenstoot. Golubickas liet zelfs Van Dijk zijn hielen zien, al kon Jurriën Timber het schot nog net blokkeren.