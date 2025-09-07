Live voetbal 3

Memphis ontvangt bakken met kritiek na historisch moment in Litouwen

Tijmen Gerritsen
7 september 2025, 18:42   Bijgewerkt: 18:50

Memphis Depay is zondagavond topscorer aller tijden van het Nederlands elftal geworden met zijn 51e doelpunt in Oranje, maar dat heeft niet alleen maar op veel positieve reacties kunnen rekenen. Op sociale media krijgt de spits van het Nederlands elftal onderuit de zak. Maar waarom?

Memphis Depay mag dan topscorer aller tijden zijn, maar ik blijf het een kwal vinden", schrijft iemand op sociale media. "Nou Memphis. Nou ook eens leveren op eindtoernooien in plaats van goals maken tegen de kleine landen", schrijft een ander. "Depay mag de schoenen van Bergkamp, Kluivert, van Nistelrooy, Kuijt, Huntelaar en Van Persie niet eens kussen. Wat een kwal is het", vindt een ander.

Volg hier het liveblog van het duel tussen Litouwen en Nederland:

Het zijn drie voorbeelden aan een storm van negatieve reacties op het platform X op het moment dat Depay zijn record te pakken heeft. Het laat zien dat de spits van het Nederlands elftal niet bij alle supporters van het Nederlands elftal even geliefd is. Ook niet als hij presteert in het shirt van Oranje. Donderdagavond werd de aanvalsleider van het Nederlands elftal uitgeloften door zijn eigen supporters in De Kuip, omdat hij geen goede wedstrijd speelde tegen Polen.

Het sentiment rondom Memphis valt ook journalist Sjoerd Mossou op. Hij zit namens het Algemeen Dagblad in het stadion in Litouwen en zag hoe mensen op sociale media tekeer gingen op het moment dat Memphis zijn record wist te behalen: "Topscorer aller tijden worden van Oranje, meeste assists ook, maar er desondanks he-le-maal niks van kunnen. Alleen op X", schrijft hij.

Hahahaha ik lach me te barsten hoe ze het die jongen niet gunnen. Zitten er soms veel Feyenoorders tussen? Die lopen zowat over van de frustratie omdat Depay van Persie uit de boeken heeft gescoord. "Ja hij had maar wat intikkertjes en geen mooie doelpunten". Hahahaha wat een kul. Lekker man.

