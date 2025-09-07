Live voetbal 3

Memphis is topscorer aller tijden en stormt direct op één persoon af

Memphis Depay doelpunt 51 tegen Litouwen
Foto: © NOS
0 reacties
Mingus Niesten
7 september 2025, 18:29   Bijgewerkt: 18:38

Memphis Depay is zondagavond alleenstaand topscorer van het Nederlands elftal geworden. De markante aanvaller scoorde uit tegen Litouwen in de elfde minuut en stormde vervolgens op de bank af.

Cody Gakpo snelde vlak voor het doelpunt langs zijn verdediger en gaf met zijn linkerbeen een halfhoge voorzet af. Memphis stond op de goede plek om binnen te tikken. De aanvaller van Corinthians ging na het doelpunt volledig uit zijn dak: Memphis stond er duidelijk bij stil dat dit een belangrijk moment voor hem en de geschiedenis van het Nederlands elftal was.

Artikel gaat verder onder video

Hij sprong op de rug van Gakpo en deed zijn typerende doelpuntenviering met een kleine twist. In plaats van zijn beide wijsvingers in zijn oren te steken, deed Memphis dit alleen met zijn rechterwijsvinger. De palm van zijn linkerhand toonde hij aan het publiek om een referentie te maken naar het geval 51. Met zijn linkerhand toonde hij namelijk vijf vingers, met zijn rechter lag de focus op enkel de wijsvinger. Niet veel later gaat de voormalig PSV'er op de schouders van zijn ploeggenoten. "Wat een schitterend moment", zegt NOS-commentator Arman Avsaroglu erbij.

Nadat Memphis het doelpunt heeft gevierd met zijn ploeggenoten, rent hij direct naar bondscoach Ronald Koeman toe. "Dat is ook een mooi moment", stelt Avsaroglu. De commentator ziet 'een innige knuffel tussen coach en speler', die ook de importantie van het moment benadrukt. "Een speler die nu voor altijd met hoofdletters in de geschiedenisboeken van het Nederlands voetbal zal staan." Veel Nederlandse voetbalfans deelden vlak voor het duel met Litouwen op X hun irritatie over hoe vaak het aanstaande record van Memphis benoemd werd. Een lichtpuntje voor hen: na het verlossende doelpunt van de Oranje-aanvaller zal dat de komende weken en maanden minder het geval zijn.

➡️ Meer Nederland-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oranje-bondscoach Ronald Koeman en Sparta-trainer Maurice Steijn

Koeman heeft duidelijke boodschap voor Maurice Steijn: ‘Hij moet morgen…’

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Oranje-bondscoach Ronald Koeman

Koeman gaat door het stof en botst dan met Valentijn Driessen op persconferentie

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
Denzel Dumfries met op de achtergrond de vlaggen van Litouwen en Nederland

Litouwen - Nederland op tv: hoe laat en op welke zender wordt de wedstrijd uitgezonden?

  • Gisteren, 18:55
  • Gisteren, 18:55
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
14
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel