Memphis is topscorer aller tijden en stormt direct op één persoon af

is zondagavond alleenstaand topscorer van het Nederlands elftal geworden. De markante aanvaller scoorde uit tegen Litouwen in de elfde minuut en stormde vervolgens op de bank af.

Cody Gakpo snelde vlak voor het doelpunt langs zijn verdediger en gaf met zijn linkerbeen een halfhoge voorzet af. Memphis stond op de goede plek om binnen te tikken. De aanvaller van Corinthians ging na het doelpunt volledig uit zijn dak: Memphis stond er duidelijk bij stil dat dit een belangrijk moment voor hem en de geschiedenis van het Nederlands elftal was.

Artikel gaat verder onder video

Hij sprong op de rug van Gakpo en deed zijn typerende doelpuntenviering met een kleine twist. In plaats van zijn beide wijsvingers in zijn oren te steken, deed Memphis dit alleen met zijn rechterwijsvinger. De palm van zijn linkerhand toonde hij aan het publiek om een referentie te maken naar het geval 51. Met zijn linkerhand toonde hij namelijk vijf vingers, met zijn rechter lag de focus op enkel de wijsvinger. Niet veel later gaat de voormalig PSV'er op de schouders van zijn ploeggenoten. "Wat een schitterend moment", zegt NOS-commentator Arman Avsaroglu erbij.

Nadat Memphis het doelpunt heeft gevierd met zijn ploeggenoten, rent hij direct naar bondscoach Ronald Koeman toe. "Dat is ook een mooi moment", stelt Avsaroglu. De commentator ziet 'een innige knuffel tussen coach en speler', die ook de importantie van het moment benadrukt. "Een speler die nu voor altijd met hoofdletters in de geschiedenisboeken van het Nederlands voetbal zal staan." Veel Nederlandse voetbalfans deelden vlak voor het duel met Litouwen op X hun irritatie over hoe vaak het aanstaande record van Memphis benoemd werd. Een lichtpuntje voor hen: na het verlossende doelpunt van de Oranje-aanvaller zal dat de komende weken en maanden minder het geval zijn.