Live voetbal 3

Grote vraagtekens bij afwezige Oranje-international: 'Is hij van de trap gevallen?'

Ronald Koeman en Nigel de Jong
Foto: © Imago
2 reacties
Dominic Mostert
7 september 2025, 17:35

Bij ESPN klinkt verbazing over de tribuneplek voor Justin Kluivert in de wedstrijd tussen Litouwen en Nederland. De aanvallende middenvelder is buiten de wedstrijdselectie gelaten door bondscoach Ronald Koeman. Zowel analist Hans Kraay junior als journalist Pascal Kamperman zou het logischer hebben gevonden als een verdediger buiten de boot was gevallen.

Kluivert speelde acht interlands voor Oranje, waaronder een invalbeurt van zeven minuten tegen Polen op donderdag (1-1). Volgens Kraay blonk eerder dit jaar uit bij Oranje. “Tegen Spanje speelde twee keer een uitstekende Kluivert. Ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat hij iets mankeert, want hij heeft het fantastisch gedaan voor het Nederlands elftal in die twee wedstrijden tegen Spanje, waarin we allemaal weer een beetje van het Nederlands elftal zijn gaan houden.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kraay zou een verdediger op de tribune logischer zijn geweest. "Zeker omdat je vier verdedigers op de bank hebt”, doelt hij op Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Micky van de Ven en Jean Paul van Hecke. “Daarvan zou er best wel eentje op de tribune kunnen zitten.”

Kamperman roept in herinnering dat Koeman zaterdag op de persconferentie aangaf dat iedereen fit en inzetbaar is. “Misschien houdt hij iets achter of is er vandaag nog iets gebeurd, is hij van de trap gevallen of iets dergelijks, maar ik neem aan van niet”, zegt de journalist.

“Misschien dat hij denkt: ik weet wat ik aan Justin Kluivert heb en ik wil in deze wedstrijd wat andere spelers aan het werk zien, zoals Sem Steijn. Er moet uiteindelijk iemand op de tribune zitten. Ik ben het wel met Hans eens dat het logischer was geweest om daar een verdediger neer te zetten. Anderzijds heb je ook een overschot aan middenvelders.”

Kraay kijkt verder ook op van het middenveld, met Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Quinten Timber. “Ik vind het heel opvallend. Je kan grotendeels alles hetzelfde laten en iemand voor Frenkie neerzetten. Dan kun je kijken: wie lijkt er het meest op Frenkie qua ballen vragen? Dan kun je het van daaruit verdelen, met een loper ernaast. In dat geval kun je Frenkie vervangen door Gravenberch, met Reijnders ernaast.”

Volg de wedstrijd tussen Litouwen en Nederland in ons liveverslag!

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Scheidsrechter Jakob Kehlet bij Oostenrijk - Cyprus

WK-kwalificatieduel Oostenrijk - Cyprus ligt om bizarre reden minutenlang stil

  • Gisteren, 22:53
  • Gisteren, 22:53
Oranje-bondscoach Ronald Koeman en Sparta-trainer Maurice Steijn

Koeman heeft duidelijke boodschap voor Maurice Steijn: ‘Hij moet morgen…’

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
Oranje-bondscoach Ronald Koeman

Koeman gaat door het stof en botst dan met Valentijn Driessen op persconferentie

  • Gisteren, 19:49
  • Gisteren, 19:49
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
586 Reacties
40 Dagen lid
1.853 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman zet van persie wel te kakken zeg. Timber in de basis, enige feijenoorder met afstand die in oranje hoort. En dan neemt van persie zijn aanvoerdersband af. Rare keuzes daar in het kuipje. Dat is geen zuivere koffie. Tijd dat BOOS er weer eens induikt.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.386 Reacties
1.077 Dagen lid
18.726 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman doet wat de zeuren willen, Steijn laten spelen. Tweede helft komt die erin en dan hebben we dat gezever ook weer afgesloten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
586 Reacties
40 Dagen lid
1.853 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman zet van persie wel te kakken zeg. Timber in de basis, enige feijenoorder met afstand die in oranje hoort. En dan neemt van persie zijn aanvoerdersband af. Rare keuzes daar in het kuipje. Dat is geen zuivere koffie. Tijd dat BOOS er weer eens induikt.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.386 Reacties
1.077 Dagen lid
18.726 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Koeman doet wat de zeuren willen, Steijn laten spelen. Tweede helft komt die erin en dan hebben we dat gezever ook weer afgesloten.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Litouwen - Nederland

18:00
Vandaag om 18:00
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Justin Kluivert

Justin Kluivert
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 26 jaar (5 mei 1999)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
2
0
2024/2025
Bournemouth
34
12
2023/2024
Bournemouth
32
7
2022/2023
Valencia
26
6

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel