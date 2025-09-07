Grote vraagtekens bij afwezige Oranje-international: 'Is hij van de trap gevallen?'

Bij ESPN klinkt verbazing over de tribuneplek voor in de wedstrijd tussen Litouwen en Nederland. De aanvallende middenvelder is buiten de wedstrijdselectie gelaten door bondscoach Ronald Koeman. Zowel analist Hans Kraay junior als journalist Pascal Kamperman zou het logischer hebben gevonden als een verdediger buiten de boot was gevallen.

Kluivert speelde acht interlands voor Oranje, waaronder een invalbeurt van zeven minuten tegen Polen op donderdag (1-1). Volgens Kraay blonk eerder dit jaar uit bij Oranje. “Tegen Spanje speelde twee keer een uitstekende Kluivert. Ik kan me bijna niet aan de indruk onttrekken dat hij iets mankeert, want hij heeft het fantastisch gedaan voor het Nederlands elftal in die twee wedstrijden tegen Spanje, waarin we allemaal weer een beetje van het Nederlands elftal zijn gaan houden.”

Volgens Kraay zou een verdediger op de tribune logischer zijn geweest. "Zeker omdat je vier verdedigers op de bank hebt”, doelt hij op Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Micky van de Ven en Jean Paul van Hecke. “Daarvan zou er best wel eentje op de tribune kunnen zitten.”

Kamperman roept in herinnering dat Koeman zaterdag op de persconferentie aangaf dat iedereen fit en inzetbaar is. “Misschien houdt hij iets achter of is er vandaag nog iets gebeurd, is hij van de trap gevallen of iets dergelijks, maar ik neem aan van niet”, zegt de journalist.

“Misschien dat hij denkt: ik weet wat ik aan Justin Kluivert heb en ik wil in deze wedstrijd wat andere spelers aan het werk zien, zoals Sem Steijn. Er moet uiteindelijk iemand op de tribune zitten. Ik ben het wel met Hans eens dat het logischer was geweest om daar een verdediger neer te zetten. Anderzijds heb je ook een overschot aan middenvelders.”

Kraay kijkt verder ook op van het middenveld, met Jerdy Schouten, Tijjani Reijnders en Quinten Timber. “Ik vind het heel opvallend. Je kan grotendeels alles hetzelfde laten en iemand voor Frenkie neerzetten. Dan kun je kijken: wie lijkt er het meest op Frenkie qua ballen vragen? Dan kun je het van daaruit verdelen, met een loper ernaast. In dat geval kun je Frenkie vervangen door Gravenberch, met Reijnders ernaast.”

