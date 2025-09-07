Live voetbal 5

Oranje-fans eisen ontslag na dramaduel in Litouwen

Litouwen - Nederland
Foto: © NOS
5 reacties
Mingus Niesten
7 september 2025, 19:06   Bijgewerkt: 21:04

Nederland begon zondagavond nog voortvarend aan het uitduel in Litouwen en kwam vrij snel op een 0-2 voorsprong. Een slappe instelling in het vervolg van de eerste helft leverde vervolgens twee tegendoelpunten op. Oranjefans leggen de schuld van de comeback van Litouwen bij één man.

In de 11e minuut zorgde Memphis Depay voor een fraai moment, door de voorzet van Cody Gakpo binnen te tikken en daarmee zijn 51e doelpunt voor het Nederlands elftal te maken. Met die goal is de aanvaller van Corinthians nu alleenstaand topscorer van Oranje. Het leverde blije gezichten bij zijn teamgenoten op.

Artikel gaat verder onder video

Toen Quinten Timber in de 33e minuut de 0-2 maakte na matig uitverdedigen van de defensie van Litouwen, leek Oranje zich naar een eenvoudige overwinning te spelen. Niks bleek minder waar. Na een slappe actie van Jerdy Schouten kwam Litouwen in de 36e minuut in de buurt van de goal van Bart Verbruggen, waar Gvidas Gineitis met een knappe volley raakschoot. Zeven minuten later knikte Edvinas Girdvainis een vrije trap tegen de touwen.

Het leek erop alsof Oranje de touwtjes te veel liet vieren na de 0-2. Mogelijk dachten de spelers van het Nederlands elftal er na het doelpunt van Timber te eenvoudig over, maar het is toch vooral Ronald Koeman die volgens fans op X het boetekleed moet aantrekken. Veel Oranje-supporters willen dat de bondscoach op staande voet ontslagen wordt. Het Nederlandse elftal zou het duel uiteindelijk nipt winnen, maar veel fans staan achter hun mening, ongeacht het resultaat.

12deman
246 Reacties
70 Dagen lid
269 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, wie hebben wij vrij die het beter gaat doen? Precies.

xxx xxx
0 Reacties
559 Dagen lid
0 Likes
xxx xxx
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze mogen mij altijd bellen, moet de knvb wel akkoord gaan met mijn eisen natuurlijk.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
590 Reacties
40 Dagen lid
1.860 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Moeizame overwinning van vooral 2e keus van NL. Zwakste spelers Timber en steijn. Je ziet gelijk dat het NL elftal afglijdt naar een bedenkelijk niveau. Timber nog een goal dankzij betere spelers om hem heen. Steijn totaal weer eens onzichtbaar. Niet gezien en ook niet gescoord tegen een kleintje. Mislukt experiment van Koeman. Nu gewoon weer kwaliteit selecteren en dat zijn meet spelers met CL niveau en spelers van de top2.

Voetbalfanaat
463 Reacties
1.017 Dagen lid
2.859 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad het zoveelste domme gezwets van je. Als jij Timber en Steijn de zwakste spelers noemt hebben zij dus jouw niveau. Wat jij er hier regelmatig uitkraamt is gewoon tenenkrommend zwak. Het was een collectief falen waarbij de aantekening dat het al 2-2 stond voordat Steijn erin kwam. Één van de zwakste spelers was Schouten van jouw top twee die overigens dit seizoen al niet meer bestaat en het is de vraag of dat dit seizoen nog wel zal gebeuren.

Arena
512 Reacties
27 Dagen lid
1.560 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Oranje fans hebben niks te eisen. Dat is punt 1. Punt 2: zeer zwakke wedstrijd maar wel een gezellige nieuwe topscorer aller tijden. Lekker man.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

