Oranje-fans eisen ontslag na dramaduel in Litouwen

Nederland begon zondagavond nog voortvarend aan het uitduel in Litouwen en kwam vrij snel op een 0-2 voorsprong. Een slappe instelling in het vervolg van de eerste helft leverde vervolgens twee tegendoelpunten op. Oranjefans leggen de schuld van de comeback van Litouwen bij één man.

In de 11e minuut zorgde Memphis Depay voor een fraai moment, door de voorzet van Cody Gakpo binnen te tikken en daarmee zijn 51e doelpunt voor het Nederlands elftal te maken. Met die goal is de aanvaller van Corinthians nu alleenstaand topscorer van Oranje. Het leverde blije gezichten bij zijn teamgenoten op.

Toen Quinten Timber in de 33e minuut de 0-2 maakte na matig uitverdedigen van de defensie van Litouwen, leek Oranje zich naar een eenvoudige overwinning te spelen. Niks bleek minder waar. Na een slappe actie van Jerdy Schouten kwam Litouwen in de 36e minuut in de buurt van de goal van Bart Verbruggen, waar Gvidas Gineitis met een knappe volley raakschoot. Zeven minuten later knikte Edvinas Girdvainis een vrije trap tegen de touwen.

Het leek erop alsof Oranje de touwtjes te veel liet vieren na de 0-2. Mogelijk dachten de spelers van het Nederlands elftal er na het doelpunt van Timber te eenvoudig over, maar het is toch vooral Ronald Koeman die volgens fans op X het boetekleed moet aantrekken. Veel Oranje-supporters willen dat de bondscoach op staande voet ontslagen wordt. Het Nederlandse elftal zou het duel uiteindelijk nipt winnen, maar veel fans staan achter hun mening, ongeacht het resultaat.

WAT IS ER NOG MEER NODIG @KNVB VOOR JE KOEMAN WEGSTUURT MET ZIJN FANTASIE OPSTELLINGEN #litned — marcellux (@marcellux) September 7, 2025

#litned Tijd voor een nieuwe bondscoach. Wat een slappe hap met op papier misschien wel de beste selectie ooit. — RP_Waanidee (@RWaanidee) September 7, 2025

Nu kan het nog. Koeman ontslaan. 2 tegengoals tegen Litouwen zou al voldoende moeten zijn. De selectie is wereldkampioen materiaal #litned — pedro124 (@ssander8123) September 7, 2025

Koeman out 💀 — MGD - EL POMBOOO (@MGD_THFC) September 7, 2025

Ik ben bereid om van Litouwen te verliezen als het betekent dat Ronald Koeman ontslagen wordt. — Opa Toivonen (@OpaToivonen) September 7, 2025

Ten Hag, Oosting, Heitinga en Koeman

Kunnen een lange winter gezellig een kaartclub beginnen. #litned — Peter Verhoeven (@Cruquiuszone) September 7, 2025

Kunnen we alsjeblieft Koeman gewoon per direct op straat zetten? Tis niks en gaat ook nooit iets worden met hem als bondscoach#litned — 3e Helft Hooligan (@3eHelftHooligan) September 7, 2025

Maar Koeman MOET ontslagen worden, toch? — Mats Geil (@MatsGeil) September 7, 2025