Oranje-fans eisen ontslag na dramaduel in Litouwen

Nederland begon zondagavond nog voortvarend aan het uitduel in Litouwen en kwam vrij snel op een 0-2 voorsprong. Een slappe instelling in het vervolg van de eerste helft leverde vervolgens twee tegendoelpunten op. Oranjefans leggen de schuld van de comeback van Litouwen bij één man.
In de 11e minuut zorgde Memphis Depay voor een fraai moment, door de voorzet van Cody Gakpo binnen te tikken en daarmee zijn 51e doelpunt voor het Nederlands elftal te maken. Met die goal is de aanvaller van Corinthians nu alleenstaand topscorer van Oranje. Het leverde blije gezichten bij zijn teamgenoten op.
Toen Quinten Timber in de 33e minuut de 0-2 maakte na matig uitverdedigen van de defensie van Litouwen, leek Oranje zich naar een eenvoudige overwinning te spelen. Niks bleek minder waar. Na een slappe actie van Jerdy Schouten kwam Litouwen in de 36e minuut in de buurt van de goal van Bart Verbruggen, waar Gvidas Gineitis met een knappe volley raakschoot. Zeven minuten later knikte Edvinas Girdvainis een vrije trap tegen de touwen.
Het leek erop alsof Oranje de touwtjes te veel liet vieren na de 0-2. Mogelijk dachten de spelers van het Nederlands elftal er na het doelpunt van Timber te eenvoudig over, maar het is toch vooral Ronald Koeman die volgens fans op X het boetekleed moet aantrekken. Veel Oranje-supporters willen dat de bondscoach op staande voet ontslagen wordt. Het Nederlandse elftal zou het duel uiteindelijk nipt winnen, maar veel fans staan achter hun mening, ongeacht het resultaat.
Moeizame overwinning van vooral 2e keus van NL. Zwakste spelers Timber en steijn. Je ziet gelijk dat het NL elftal afglijdt naar een bedenkelijk niveau. Timber nog een goal dankzij betere spelers om hem heen. Steijn totaal weer eens onzichtbaar. Niet gezien en ook niet gescoord tegen een kleintje. Mislukt experiment van Koeman. Nu gewoon weer kwaliteit selecteren en dat zijn meet spelers met CL niveau en spelers van de top2.
@Voetbalhoofdstad het zoveelste domme gezwets van je. Als jij Timber en Steijn de zwakste spelers noemt hebben zij dus jouw niveau. Wat jij er hier regelmatig uitkraamt is gewoon tenenkrommend zwak. Het was een collectief falen waarbij de aantekening dat het al 2-2 stond voordat Steijn erin kwam. Één van de zwakste spelers was Schouten van jouw top twee die overigens dit seizoen al niet meer bestaat en het is de vraag of dat dit seizoen nog wel zal gebeuren.
