Live voetbal

Lionel Messi presenteert Mika Godts als 'The Future Of The Game'

Lionel Messi Mika Godts
Foto: © Imago/Realtimes/Adidas
0 reacties
Mingus Niesten
11 oktober 2025, 15:16

Lionel Messi heeft met Adidas een nieuw spotje opgenomen, waarin ook de naam van Mika Godts voorkomt. De Argentijnse superster presenteert allemaal kaarten met daarop grote talenten, waar de Belgische aanvaller van Ajax onderdeel van uitmaakt.

De commercial is ietwat mysterieus, maar Messi heeft een deck kaarten in zijn hand met daarop voetbaltalenten. Hij schudt deze kaarten en legt er uiteindelijk tien neer, mogelijk verwijzend naar het beste tiental. Deze tien spelers worden 'The Future Of The Game' genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Verschillende namen passeren de revue. Zo zien we Nico Paz, een lichtvoetige speler van Real Madrid die bij Como enorm naam voor zichzelf maakt. De teller staat nu al op drie goals en drie assists voor de 21-jarige middenvelder uit Argentinië. Ook de namen van Rodrigo Mora (FC Porto), Kendry Páez (Strasbourg), Andrey Santos (Chelsea), Lily Johannes (dames Olympique Lyon), Rio Ngumoha (Liverpool), Clara Sarrajordi (dames FC Barcelona) passeren de revue.

Maar ook Godts wordt uitgelicht. De 20-jarige buitenspeler van Ajax kan in de toekomst bij een grote buitenlandse club terechtkomen, mocht hij zijn ontwikkeling doorzetten. Dit seizoen staat hij in de competitie op twee doelpunten en drie assists.

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Nederlandse vlaggen bij het PSV-publiek in de 17e minuut bij de herdenking van de 17-jarige Lisa

'Oproep over Nederlandse vlag is zwaktebod, Ajax moet DNA volledig negeren'

  • Gisteren, 21:52
  • Gisteren, 21:52
Alexei Dominguez van Pachuca met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Pachuca-voorzitter onthult: Ajax informeert naar Alexei Dominguez (20)

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
Spaan Grim Ajax

Spaan: 'Ik zie niet waarom Ajax-spelers Grim niet serieus zouden nemen'

  • Gisteren, 17:01
  • Gisteren, 17:01
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Lionel Messi

Lionel Messi
Inter Miami CF
Team: Inter Miami
Leeftijd: 38 jaar (24 jun. 1987)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Inter Miami
26
24
2024
Inter Miami
22
21
2023
Inter Miami
6
1
2022/2023
PSG
32
16

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel