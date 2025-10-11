Lionel Messi presenteert Mika Godts als 'The Future Of The Game'

heeft met Adidas een nieuw spotje opgenomen, waarin ook de naam van voorkomt. De Argentijnse superster presenteert allemaal kaarten met daarop grote talenten, waar de Belgische aanvaller van Ajax onderdeel van uitmaakt.

De commercial is ietwat mysterieus, maar Messi heeft een deck kaarten in zijn hand met daarop voetbaltalenten. Hij schudt deze kaarten en legt er uiteindelijk tien neer, mogelijk verwijzend naar het beste tiental. Deze tien spelers worden 'The Future Of The Game' genoemd.

Artikel gaat verder onder video

Verschillende namen passeren de revue. Zo zien we Nico Paz, een lichtvoetige speler van Real Madrid die bij Como enorm naam voor zichzelf maakt. De teller staat nu al op drie goals en drie assists voor de 21-jarige middenvelder uit Argentinië. Ook de namen van Rodrigo Mora (FC Porto), Kendry Páez (Strasbourg), Andrey Santos (Chelsea), Lily Johannes (dames Olympique Lyon), Rio Ngumoha (Liverpool), Clara Sarrajordi (dames FC Barcelona) passeren de revue.

Maar ook Godts wordt uitgelicht. De 20-jarige buitenspeler van Ajax kan in de toekomst bij een grote buitenlandse club terechtkomen, mocht hij zijn ontwikkeling doorzetten. Dit seizoen staat hij in de competitie op twee doelpunten en drie assists.