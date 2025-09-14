Messi gaat op gênante wijze in de fout vanaf penaltystip

beleefde zaterdagnacht een nachtmerrie in de MLS. De sterspeler van Inter Miami probeerde bij een 0-0 stand tegen Charlotte FC een Panenka-penalty, maar doelman Kristijan Kahlina doorzag het plan volledig. Niet veel later kantelde de wedstrijd volledig in het voordeel van de thuisploeg: Charlotte won met 3-0 en bezorgde Messi en co. hun tweede forse nederlaag op rij.

Panenka-misser breekt Miami op

In de 32ste minuut kreeg Inter Miami na 25 wedstrijden de eerste penalty van het seizoen. Alle ogen waren gericht op Messi, die koos voor een gewaagde Panenka. Kahlina, vorig jaar uitgeroepen tot MLS-doelman van het jaar, bleef rustig staan en plukte de bal eenvoudig uit de lucht. Twee minuten later lag de bal aan de andere kant in het net: de 21-jarige Idan Toklomati tikte de 1-0 binnen na voorbereidend werk van Kerwin Vargas.

Het Bank of America Stadium ontplofte. Voor de ogen van 35.000 uitzinnige fans groeide Toklomati uit tot de absolute held van de avond. Kort na rust verdubbelde hij de score na een aanval met Wilfried Zaha en Brandt Bronico, waarna hij in de slotfase vanaf elf meter zijn hattrick voltooide.

Messi had in zijn loopbaan al meerdere keren een Panenka-penalty genomen. Zo scoorde hij er in april 2015 tegen Getafe in La Liga en in maart 2019 in de Champions League-wedstrijd tegen Olympique Lyon. Niet altijd was hij succesvol: in de Copa América van 2024 miste hij in de strafschoppenserie tegen Ecuador doordat de bal op de lat belandde.

Miami zonder Suarez tandeloos

De penaltymisser van Messi was extra pijnlijk omdat het zijn eerste gemiste strafschop sinds 2022 betrof. Ondanks zijn indrukwekkende statistieken dit seizoen – 19 doelpunten en 10 assists – lukte het hem zaterdag niet om zijn ploeg op sleeptouw te nemen. Coach Javier Mascherano moest bovendien ook Luis Suárez missen, die een schorsing van drie duels uitzit na zijn spraakmakende spugincident in de Leagues Cup-finale. Zonder de ervaren aanvaller oogde Miami machteloos in de aanval en kwetsbaar achterin.

Voor Inter Miami betekende het de tweede opeenvolgende 3-0-nederlaag, na de afstraffing in Seattle op 31 augustus. De ploeg moet zich razendsnel herpakken om in de play-offrace mee te blijven doen.

Charlotte daarentegen schreef historie: de ploeg van Dean Smith evenaarde met de negende zege op rij het MLS-record van Seattle Sounders uit 2018. Met 53 punten staat Charlotte inmiddels stevig derde in de Eastern Conference.

