Kenneth Perez: ‘Hij heeft een wereldseizoen, een voorbeeld voor iedereen’

Kenneth Perez geeft maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN hoog op over . De Deense analist stelt dat de spits van PSV een ‘wereldseizoen’ doormaakt.

De Jong was afgelopen donderdag tijdens de 0-8 zege van PSV op bezoek bij sc Heerenveen goed voor een doelpunt en twee assists. Daardoor staat hij na 31 duels in de Eredivisie op 27 treffers en 14 assists. Perez vindt de midvoor los van zijn ongekende productiviteit ook indruk maken. “Hij is balvaster dan ooit”, stelt de oud-middevelder, die in het verleden bij FC Twente ploeggenoot van De Jong was.

“Hij is nooit heel balvaardig geweest. Koppen kon hij al fantastisch toen hij net bij FC Twente kwam”, blikt Perez terug op de periode die De Jong en hij samen deelden in Enschede. “Daar is hij nog beter in geworden. Maar het lijkt alsof hij nog slimmer is geworden in hoe hij zich beweegt en hoe hij meer tijd voor zichzelf creëert door bijvoorbeeld een stapje opzij te doen.”

“Hij heeft een wereldseizoen”, vervolgt Perez. “Hij is op weg om topscorer te worden. Hij is een geweldige professional en een voorbeeld voor alle profs over hoe je met je vak bezig kunt zijn. Hij is niet de meest getalenteerde spelers ter wereld, maar hij heeft heel ver kunnen komen. Hij is toch speler van Barcelona geweest en hij is belangrijk geweest voor Sevilla. Hij heeft wel geroken aan de top. Hij is net niet goed genoeg om basisspeler te zijn bij Barcelona, maar hij is een zeer, zeer goede professional die het goede voorbeeld geeft.”

