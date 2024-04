Weer een horde genomen: moeizaam spelend City neemt punten mee terug naar Manchester

Manchester City is weer een stapje dichter bij titelprolongatie in de Premier League. Een moeizame vertoning tegen Nottingham Forest mondde uit in een 0-2 overwinning voor the Citizens, waardoor de ploeg van Pep Guardiola alles in eigen hand houdt.

Voor beide ploegen stond veel op het spel. Manchester City had de punten nodig om in het spoor van koploper Arsenal te blijven, terwijl Forest de degradatiezorgen graag wilde zien verminderen. Laatstgenoemde club stond voor de wedstrijd twee punten voor op Luton Town, dat in de degradatiezone bivakkeert. Bij City stond Nathan Aké in de basis, terwijl oud-PSV’er Ibrahim Sangaré bij Forest op de bank zat. Verder waren Phil Foden en Rúben Dias door ziekte niet meegereisd, terwijl Erling Haaland na een blessure op de bank zat.

De eerste helft had wat tijd nodig om echt los te komen, maar na een kwartier losten Jérémy Doku (City) en Nico Williams (Forest) beiden een schot. De doelpogingen waren echter geen probleem voor de keepers. Grote kansen bleven lang uit. In de 28e minuut belandde een goede aanval van Forest op het hoofd van spits Chris Wood, maar hij kon niet de gewenste richting meegeven. Niet veel later was het wel raak: City kwam op voorsprong. Een corner van Kevin De Bruyne werd door verdediger Josko Gvardiol tot doelpunt gepromoveerd met een kopbal. Een zuur moment voor Forest, aangezien rechtsback Williams net even buiten het veld stond en de ploeg met zijn tienen moest verdedigen.

In de 38ste minuut kreeg Wood een grotere kans dan die van eerder in het duel. Een teruggetrokken voorzet kwam gevaarlijk voor zijn voeten, maar de Nieuw-Zeelander kon de bal niet goed raken. Een corner van de thuisploeg leverde vlak voor rust eveneens een grote kans op, toen Ederson de bal uit zijn handen liet glippen. Via Murillo ging de bal op de lat. De gelijkopgaande eerste helft eindigde daardoor in 0-1 voor City; de ploeg van Guardiola was een aantal keer goed weggekomen.

In de tweede helft kwam Forest weer goed uit de startblokken en voetbalde het al snel een aantal kansen bij elkaar. Het vizier van de uitploeg stond wederom niet op scherp, terwijl er bij City heel veel misging. Een bijna zeker doelpunt na een schot van Wood werd geblokt door doelpuntenmaker Gvardiol. Forest ging steeds aanvallender spelen, waardoor City vooral op de counter kon gaan spelen. Julian Alvarez kreeg daardoor in de 63ste minuut een aardige kans op aangeven van De Bruyne, maar de wereldkampioen schoot naast.

De uitploeg vergrootte twintig minuten voor tijd dan toch de voorsprong. De Bruyne kreeg opeens in het midden heel veel ruimte van Forest, waarna hij de ingevallen Haaland vond. Die passeerde een verdediger en rondde koeltjes af: 0-2. Dat leek de mokerslag te zijn voor de ploeg uit Nottingham: in de periode na de goal speelde de ploeg van Guardiola de bal rustig rond en nam men weinig risico. Forest kwam niet echt meer voor het doel van City, waardoor de stand niet meer veranderd werd. De ploeg uit Manchester staat nu één punt achter Arsenal, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.