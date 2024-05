Spurs-coach reageert gepikeerd op geruchten competitievervalsing in titelstrijd: ‘Kan me niet schelen’

De trainer van Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, heeft tijdens de persconferentie van maandag laten weten de geruchten over mogelijke competitievervalsing belachelijk te vinden. Spurs kan aartsrivaal Arsenal een goede dienst bewijzen door dinsdag Manchester City te verslaan, veel fans van de eerstgenoemde club hopen dat hun eigen team verliest.

Arsenal staat op dit moment één punt voor op City, maar de ploeg van Pep Guardiola heeft een wedstrijd minder gespeeld. Laat die inhaalwedstrijd nou net tegen Tottenham Hotspur zijn, de rivaal van The Gunners. Als het Spurs lukt om punten af te snoepen van City, ligt Arsenal opeens op pole position om de Premier League te winnen. Volgens een poll van Sky Sports zou 56% van de fans van de Spurs willen dat City dinsdag hun eigen ploeg verslaat. En dat terwijl de ploeg van Micky van de Ven mogelijk nog om Champions League-voetbal speelt.

Trainer Postecoglou snapt niets van de wens van sommige Spurs-fans om dinsdag te verliezen, vertelt hij op de voorafgaande persconferentie. “Ik heb nooit op die manier over sport nagedacht. We gaan gewoon proberen te winnen. Zo simpel is het. Hoe mensen zich daarbij voelen, maakt me niet echt uit. Het kan me echt niet schelen.”

“Ik zou het vreselijk vinden als iemand zou denken dat we morgen ons niet willen meten met een topteam en een mogelijk belangrijke wedstrijd niet willen winnen”, vervolgt de Australische coach. “Hoe kunnen we ooit een succesvol team worden als we in de grote wedstrijden niet thuis geven? Waarom moeten we de uitdaging van morgen uit de weg gaan? Ik begrijp het niet. Ik begrijp rivaliteit uit mijn tijd bij Celtic, maar ik kan niemand begrijpen die zijn eigen team wil zien verliezen.” De beladen wedstrijd begint dinsdag om 21:00.

Tottenham fans, have you had your say? 👀



=__________❔ pic.twitter.com/FquBmxgjTm — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 13, 2024

Spurs don't deserve Ange Postecoglu.



Remember when Conte said it's normal for them to lose and find excuses. pic.twitter.com/55Oz4IJwPL — Mycø Gøøner (@Myco_AFC) May 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Haaland slaat terug na vierklapper: ‘Die man kan me echt niets schelen’

Erling Haaland reageert op de kritiek die Roy Keane recent op hem had.