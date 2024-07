Stoom uit de oren van Tottenham Hotspur-coach Postecoglou na beslissing van VAR op EK: 'Dan ontplof ik'

Veel opschudding in de voetbalwereld na de achtste finale tussen gastland Duitsland en Denemarken op het EK 2024. De videoscheidsrechter (VAR) speelde een hoofdrol tijdens de wedstrijd die Duitsland uiteindelijk met 2-0 won. Zo werd een goal van Denemarken afgekeurd omdat Thomas Delaney een halve voet buitenspel stond. Duitsland kreeg volgens veel fans een gemakkelijke penalty nadat de bal op de hand van voormalig FC Twente-speler Joachim Andersen werd geschoten. Ange Postecoglou en waren absoluut niet blij.

Vooral het buitenspelmoment kan de Deense keeper Kasper Schmeichel niet echt bekoren. De sluitpost van RSC Anderlecht zegt de buitenspelregels nog altijd niet te begrijpen. In een interview na de wedstrijd komt de Deen aan het woord. “Ik denk dat het een mengeling is van teleurstelling, boosheid, woede - een beetje van alles op dit moment. Ik speel al 23 jaar professioneel, ik ken de regels nog steeds niet. Buitenspel is buitenspel. Het kan over de lijn zijn, het kan niet net iets over de lijn zijn. Het is wat het is.”

Artikel gaat verder onder video

De penalty na de handsbal van Andersen werd volgens veel supporters te makkelijk gegeven. Ook Schmeichel ziet niet in wat de Deen anders had moeten doen om de strafschop te voorkomen. “Ik weet niet zeker wat een speler moet doen als hij rent en de bal wordt naar zijn hand geschoten vanaf, wat, een meter afstand. Ik weet niet zeker wat hij met zijn arm moet doen. Er was zeker een gevoel dat de beslissingen naar hun kant vielen vandaag (zaterdag, red.)”, aldus Schmeichel.

Niet alleen de doelverdediger van Denemarken was not amused, maar ook Tottenham Hotspur-coach Postecoglou, die aanwezig was als analist in de uitzending van ITV. Vooral het ingrijpen bij de handbal van Andersen zorgt voor woede bij de coach. “Dat is het probleem. Michael Oliver neemt deze beslissing expres niet. Dat is al de hele tijd mijn probleem. Hij zag de actie, hij vond het niet nodig om een penalty te geven. Dat is mijn probleem. Als ik nog één persoon hoor zeggen dat de VAR het spel niet opnieuw beoordeelt, dan ontplof ik.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

Hier vind je de volledige stand in de strijd om de Gouden Schoen van het EK 2024.