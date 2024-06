Topscorers EK 2024: de stand in de strijd om de Gouden Schoen

In dit artikel wordt de topscorerslijst van het EK bijgewerkt tijdens het toernooi. In onderstaande tabel zijn de topscorers van het EK 2024 te vinden. Wie gaat aan de haal met de Gouden Schoen?

Topscorers EK 2024: de volledige stand

Speler Land Goals Assists Minuten Kai Havertz Duitsland 1 1 66 Fabián Ruiz Spanje 1 1 98 Michel Aebischer Zwitserland 1 1 99 Francisco Conceição Oostenrijk 1 0 6 Kerem Akturkoglu Turkije 1 0 13 Emre Can Duitsland 1 0 11 Wout Weghorst Nederland 1 0 15 Breel Embolo Zwitserland 1 0 24 Niclas Füllkrug Duitsland 1 0 31 Florian Wirtz Duitsland 1 0 66 Kwadwo Duah Zwitserland 1 0 70 Álvaro Morata Spanje 1 0 70 Jamal Musiala Duitsland 1 0 77 Denis Dragus Roemenië 1 0 77 Arda Güler Turkije 1 0 80 Cody Gakpo Nederland 1 0 82 Ivan Schranz Slowakije 1 0 83 Mert Muldur Turkije 1 0 86 Jude Bellingham Engeland 1 0 88 Nicolae Stanciu Roemenië 1 0 88 Nedim Bajrami Albanië 1 0 89 Nicolò Barella Italië 1 0 95 Erik Janza Slovenië 1 0 95 Christian Eriksen Denemarken 1 0 95 Razvan Marin Roemenië 1 0 96 Adam Buksa Polen 1 0 96 Dani Carvajal Spanje 1 0 98 Alessandro Bastoni Italië 1 0 99 Georges Mikautadze Georgië 1 0 99 Barnabas Varga Hongarije 1 0 99

Gouden Schoen: regels

De Gouden Schoen wordt na het EK overhandigd aan de topscorer van het toernooi. Logischerwijs wordt allereerst gekeken naar het aantal gemaakte doelpunten per speler. Bij een gelijke stand geeft het aantal assists de doorslag. Dat was bijvoorbeeld het geval op het EK 2021, toen Cristiano Ronaldo op basis van één gegeven assist Patrik Schick aftroefde in de strijd om de Gouden Schoen, nadat ze allebei vijf doelpunten hadden gemaakt.

Als ook het aantal assists gelijk is, dan wordt gekeken welke speler het minste aantal minuten nodig had. Dat gebeurde op het EK 2012. Toen hadden Fernando Torres en Mario Gómez allebei drie doelpunten gemaakt en één assist gegeven. Torres speelde op dat toernooi 189 minuten en ging er met de prijs vandoor, want Gómez had meer tijd nodig voor zijn goals en assists (282 minuten).

Eigen doelpunten worden uiteraard niet meegeteld. Ook penalty's in strafschoppenseries tellen niet. Doelpunten in de verlenging van een wedstrijd worden wel meegerekend.

De winnaar ontvangt geen traditionele Gouden Schoen, maar de zogeheten Alipay+ Top Scorer-trofee, gesponsord door Alipay. Het is een gouden beeldje, gemaakt in de vorm van het Chinese karakter 支 (uitspraak: zhi, betekenis: betaling/steun). Een voetballer wordt uitgebeeld; hij staat op een platform waarop de namen van de 24 deelnemende landen zijn gegraveerd.

Topscorers van vorige EK’s

Pas vanaf 1996 wordt officieel een prijs uitgereikt voor de topscorer van het EK. In de toernooien daarvoor was er geen officiële trofee. De topscorers van alle EK’s tot dusver vind je in onderstaand overzicht:

1960: François Heutte (Frankrijk), Viktor Ponedelnik (Sovjet-Unie), Valentin Ivanov (Sovjet-Unie), Dražan Jerković (Joegoslavië), Milan Galić (Joegoslavië) – 2 goals

1964: Jesús María Pereda (Spanje), Ferenc Bene (Hongarije), Deszö Novák (Hongarije) – 2 goals

1968: Dragan Džajić (Joegoslavië) – 2 goals

1972: Gerd Müller (West-Duitsland) – 4 goals

1976: Dieter Müller (West-Duitsland) – 4 goals

1980: Klaus Allofs (West-Duitsland) – 3 goals

1984: Michel Platini (Frankrijk) – 9 goals

1988: Marco van Basten (Nederland) – 5 goals

1992: Henrik Larsen (Denemarken), Karl-Heinz Riedle (Duitsland), Dennis Bergkamp (Nederland), Tomas Brolin (Zweden) – 3 goals

1996: Alan Shearer (Engeland) – 5 goals

2000: Patrick Kluivert (Nederland), Savo Milošević (Joegoslavië) – 5 goals

2004: Milan Baroš (Tsjechië) – 5 goals

2008: David Villa (Spanje) – 4 goals

2012: Fernando Torres (Spanje)*, Alan Dzagoev (Rusland), Mario Gomez (Duitsland), Mario Mandžukić (Kroatië), Mario Balotelli (Italië), Cristiano Ronaldo (Portugal) – 3 goals

2016: Antoine Griezmann (Frankrijk) – 6 goals

2020: Cristiano Ronaldo (Portugal)**, Patrik Schick (Tsjechië) – 5 goals

* Fernando Torres won in 2012 de Gouden Schoen op basis van het aantal speelminuten

** Cristiano Ronaldo won in 2012 de Gouden Schoen op basis van het aantal assists