wekt verbazing met een felicitatie aan , vlak na de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tussen Denemarken en Schotland. Dinsdag liep Denemarken rechtstreekse kwalificatie voor het WK mis, maar toch toonde Højlund zich zo sportief om McTominay te feliciteren en te complimenteren. De twee spelen samen bij Manchester United en in het verleden bij Napoli.

McTominay opende al na drie minuten de score op Hampden Park met een prachtige omhaal. Denemarken knokte zich terug via Højlund, die in minuut 57 een penalty benutte. In de spectaculaire tweede helft trok Schotland de wedstrijd uiteindelijk naar zich toe. Dankzij de 4-2 overwinning gaan de Britten voor het eerst sinds 1998 naar het WK, terwijl Denemarken de play-offs in gaat.

Vlak na de nederlaag reageert Højlund onder een Instagram-post van McTominay, die een foto deelde van zijn omhaal. Højlund schrijft: "Gefeliciteerd maat, goed gedaan." Op X schrijft een gebruiker in een tweet met inmiddels twee miljoen weergaven: "Als ik Deens was, zou ik deze gast niet terug laten keren in mijn land." Andere gebruikers zijn het met hem eens, maar er zijn ook de nodige voetbalfans die het gebaar wel kunnen waarderen. "Is dit niet gewoon sportiviteit?"

Gaat Denemarken nog naar het WK?

Denemarken leert donderdagmiddag wie de tegenstander wordt in de halve finale van de play-offs. Dat kunnen Zweden, Roemenië, Noord-Macedonië en Noord-Ierland worden. De loting vindt om 13.00 uur plaats. Bij een overwinning moet Denemarken nog een opponent uitschakelen om zich te plaatsen voor het WK. De play-offwedstrijden vinden plaats op 26 en 31 maart 2026.

