Schotland ruikt WK: McTominay scoort na 3 minuten uit omhaal tegen Denemarken

Scott McTominay scoort met een omhaal
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
18 november 2025, 21:00

Schotland is goed begonnen aan de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken. Al in de derde minuut opende Scott McTominay de score uit een omhaal.

Schotland moet winnen op Hampden Park om Denemarken van de eerste plek te stoten. De ploeg van bondscoach Steve Clarke begon perfect: McTominay sloeg toe uit een omhaal na een fraie voorzet van Ben Doak.

Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers geloofde zijn ogen niet: “Dit verzin je niet! In de stoutste Schotse dromen kwam dit nog niet voor. Drie minuten onderweg! Een wereldgoal. Wat een begin, zeg. Voetballiefhebbers zitten likkebaardend voor de tv.”

“Zijn mooiste goal ooit voor Schotland en als voetballer. We gaan nu meemaken of het ook zijn belangrijkste zal blijken”, aldus Schrijvers. Schotland staat virtueel op de eerste plek met dertien punten; Denemarken heeft er virtueel elf. De Denen moeten minstens gelijkspelen om zich rechtstreeks voor het WK te plaatsen.

Schotland - Denemarken

4 - 2
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Scott McTominay

Scott McTominay
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 28 jaar (8 dec. 1996)
Positie: VM, M (C)
