Schotland is goed begonnen aan de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken. Al in de derde minuut opende de score uit een omhaal.

Schotland moet winnen op Hampden Park om Denemarken van de eerste plek te stoten. De ploeg van bondscoach Steve Clarke begon perfect: McTominay sloeg toe uit een omhaal na een fraie voorzet van Ben Doak.

Ziggo Sport-commentator Joep Schrijvers geloofde zijn ogen niet: “Dit verzin je niet! In de stoutste Schotse dromen kwam dit nog niet voor. Drie minuten onderweg! Een wereldgoal. Wat een begin, zeg. Voetballiefhebbers zitten likkebaardend voor de tv.”

Artikel gaat verder onder video

“Zijn mooiste goal ooit voor Schotland en als voetballer. We gaan nu meemaken of het ook zijn belangrijkste zal blijken”, aldus Schrijvers. Schotland staat virtueel op de eerste plek met dertien punten; Denemarken heeft er virtueel elf. De Denen moeten minstens gelijkspelen om zich rechtstreeks voor het WK te plaatsen.