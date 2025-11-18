Schotland verslaat Denemarken in thriller met wereldgoals: na 28 jaar naar WK

Schotland heeft zich in een ware thriller voor het eerst in 28 jaar gekwalificeerd voor het WK. De ploeg van Steve Clarke moest winnen van Denemarken om de eerste plek in Groep C over te nemen. Tot tweemaal toe gaf Schotland een voorsprong weg, maar in de blessuretijd volgde de 4-2. Voor Denemarken wacht nu de play-offs.

McTominay zet Hampden in vuur en vlam

Het duel kon niet beter beginnen voor de Schotten. Al na drie minuten vond Ben Gannon-Doak ruimte aan de rechterkant en legde hij de bal perfect achter de Deense defensie. Scott McTominay, de man die dit kwalificatietoernooi zoveel opvallende goals maakte, aarzelde geen moment. Hij ging met zijn rug naar het doel in de lucht en ramde een fenomenale omhaal in de benedenhoek: 1-0. Hampden ontplofte.

De rest van de eerste helft kantelde echter langzaam richting Denemarken. Gannon-Doak viel geblesseerd uit, Højlund kreeg meerdere mogelijkheden en maakte zelfs een afgekeurde goal na een duw in de rug van Aaron Hickey. Toch haalde Schotland met kunst- en vliegwerk de rust met 1-0.

Penalty en rode kaart

De tweede helft begon met nieuw Deens momentum. Craig Gordon redde knap op een lage schuiver van Højlund, maar in minuut 56 ging het alsnog mis. Andy Robertson maakte een overtreding op de rand van het strafschopgebied; de VAR oordeelde dat het binnen de lijnen was. Rasmus Højlund bleef koel vanaf elf meter: 1-1.

Hampden schoot even in de stress, maar de spanning sloeg om in optimisme toen Rasmus Kristensen in de 61ste minuut zijn tweede gele kaart kreeg na opnieuw een overtreding op John McGinn. Bijna een half uur tegen tien man bood Schotland de kans om toe te slaan.

Met Che Adams en Lawrence Shankland binnen de lijnen begon Schotland te drukken. Eerst miste Lewis Ferguson nog een enorme mogelijkheid, maar in de 78ste minuut volgde dan toch de explosie: een listige corner viel precies goed, en Shankland tikte van dichtbij binnen. 2-1. Het WK lonkte opnieuw.

Maar Schotland zou Schotland niet zijn zonder een nieuwe aderlating. Slechts vier minuten later profiteerde Patrick Dorgu van chaos in de zestien en schoot hij Denemarken weer langszij: 2-2. Een mokerslag waar de gastheren zich tóch nog van herstelden: in minuut 93 maakte Kieran Tierney de bevrijdende 3-2 met een geplaatst afstandsschot. Diep in de blessuretijd werd het zelfs nog 4-2, toen Kenny McLean zag dat Schmeichel ver voor zijn doel stond en van eigen helft de bal over hem heen schoot.