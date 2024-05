Nieuwe regel op Europees Kampioenschap moet communicatie op het veld bevorderen

Op het Europees Kampioenschap zullen scheidsrechters hun beslissingen alleen nog uitleggen aan de aanvoerders. Daarnaast krijgen aanvoerders ook de taak om hun medespelers weg te houden bij de scheidsrechter om te voorkomen dat ze een gele kaart krijgen.

“Het uitleggen van een beslissing aan 22 spelers die op je af komen stormen is onmogelijk voor een scheidsrechter”, schrijft scheidsrechtersbaas van de UEFA Roberto Rosetti in een open brief. “Het zorgt voor een slechtere communicatie, waardoor het prachtige spelletje heel snel heel lelijk wordt. Iedereen is het ermee eens dat dit slecht is voor het imago van het voetbal.”

Artikel gaat verder onder video

“We willen dat alleen de aanvoerder van het team dat over een beslissing wil praten naar de scheidsrechter toekomt”, gaat hij verder. “Het is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder om ervoor te zorgen dat zijn teamgenoten de scheidsrechter respecteren, afstand houden en hem niet omsingelen. Een teamgenoot die de rol van de aanvoerder negeert of de scheidsrechter benadert met tekenen van disrespect of boosheid, krijgt een gele kaart.” Mocht de keeper aanvoerder zijn, zal een ploeg een veldspeler mogen aanwijzen die deze taak op zich neemt.

Voetbal is overigens niet de eerste sport die deze regel invoert. In het rugby is het namelijk al sinds het begin van de sport zo geweest dat alleen de aanvoerder van een ploeg in discussie mag met de scheidsrechter.

