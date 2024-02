Messi gaat samenspelen met zoon Real Madrid-legende die ook bij Ajax genoemd werd

Inter Miami versterkt zich met Federico Redondo, de zoon van Real Madrid-legende Fernando Redondo. De 21-jarige middenvelder komt over van het Argentijnse Argentinos Juniors en kost de Amerikanen een bedrag van acht miljoen euro, weet transferspecialist Fabrizio Romano te melden. Redondo junior werd in oktober 2023 nog gelinkt aan zowel Ajax als FC Barcelona.

Vader Fernando Redondo was een sierlijke verdedigende middenvelder die tussen 1994 en 2000 het shirt van Real Madrid droeg. Met De Koninklijke werd hij twee keer kampioen van Spanje en won hij in 1998 én in 2000 de Champions League, in dat laatste jaar werd hij ook uitgeroepen tot Europees voetballer van het jaar. Later dat jaar stapte hij over naar AC Milan, waarmee hij de 'cup met de grote oren' in 2003 voor de derde keer wist te winnen, al was zijn bijdrage daaraan door aanhoudend blessureleed beperkt. In 2004 beëindigde hij zijn voetballoopbaan.

Zoon Federico speelt op dezelfde positie als zijn vader en is tienvoudig international van Jong Argentinië. In oktober 2023 schreef de Spaanse krant Sport nog dat zowel Ajax als FC Barcelona de middenvelder op de korrel had. De Amsterdammers zouden zelfs al contact met het kamp-Redondo hebben opgenomen om een mogelijke overstap te bespreken, wist de krant te melden. Inmiddels is duidelijk dat zijn toekomst in Miami ligt.

Bij Inter Miami gaat Redondo samenspelen met landgenoot Lionel Messi. Daarnaast staan bij de club uit Florida ook voormalig Barcelona-spelers Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets onder contract. Met laatstgenoemde wordt Redondo regelmatig vergeleken. Hij krijgt in de MLS dus de kans om van de Spanjaard, die algemeen wordt beschouwd als een van de beste spelers ter wereld op zijn positie, de fijne kneepjes van het vak af te kijken.