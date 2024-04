Messi toont zijn klasse en schiet Inter Miami naar de koppositie

heeft laten zien dat hij het voetballen nog niet is verleerd. In de nacht van zaterdag op zondag heeft hij Inter Miami met twee goals en een assist naar de eerste plaats in de Eastern Conference in de MLS geschoten.

Het Inter Miami van Messi keek in eigen huis al vroeg tegen een achterstand aan. Al na twee minuten was het raak voor Nashville SC, na een eigen doelpunt van Franco Negri. Nog geen tien minuten later was het de Argentijnse superster die hoogstpersoonlijk orde op zaken stelde. De linkspoot zag zijn eerste schot nog gered worden door doelman Drake Callender, maar via de kluts kwam de bal weer bij Messi uit, die vervolgens vrij binnen kon tikken.

Artikel gaat verder onder video

Tegen het einde van de eerste helft kwam Inter Miami eindelijk op voorsprong. Messi mocht aanleggen voor een corner en sneed deze strak aan. Sergio Busquets wist de bal vervolgens goed te verlengen, waardoor deze in de verre hoek binnenviel. Tien minuten voor het einde gooide de Argentijn de wedstrijd in het slot door koel te blijven vanaf elf meter.

Dankzij de overwinning en het puntverlies van New York Red Bulls, dat gelijkspeelde op bezoek bij LAFC, klimt Inter Miami over de ploeg uit New York heen naar de koppositie in de Eastern Conference. De ploeg uit Florida heeft een voorsprong van twee punten, maar ook een wedstrijd meer gespeeld.

