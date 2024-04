PSV weet het zeker en neemt in zomer afscheid van verdediger

PSV gaat niet verder met , zo weet het Eindhovens Dagblad zaterdagmiddag te melden. De verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Southampton, waar hij komende zomer sowieso terugkeert.

De Eindhovenaren hadden geen koopoptie op Bella-Kotchap, maar de aanstaand kampioen van de Eredivisie gaat geen poging doen om de centrumstopper definitief over te nemen. PSV heeft besloten om de Duitser, die opnieuw kampt met tandproblemen, na dit seizoen te laten gaan.

“Zijn huurovereenkomst kostte PSV naar schatting drie à vier miljoen euro en heeft geleid tot een strop. Andere transfers slaagden wel, in een fantastisch sportief jaar voor PSV. Al bij al is zijn transfer voor de club dus niet rampzalig geweest, zeker omdat sprake was van een huurdeal”, schrijft het ED in een artikel.

Bella-Kotchap werd op Deadline Day naar het Philips Stadion gehaald, maar tot een gelukkig huwelijk is het nooit gekomen. De verdediger speelde pas zes keer in het shirt van PSV, en wist daarin allesbehalve te overtuigen. Hoewel Peter Bosz positief was over zijn speler, stelde hij hem amper op.

