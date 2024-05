Hopen op een langer verblijf in Amsterdam? 'Akpom is de beste pinchhitter voor dit Ajax'

is een zeer luxe supersub voor Ajax, vindt Freek Jansen. De Ajax-watcher zou hem het liefst nog zeker een jaar bij de club zien spelen, vooral als Brian Brobbey ook voor een langer verblijf in Amsterdam kiest.

Tijdens de Pak Schaal Podcast vertelt Jansen waarom Ajax Akpom zou moeten behouden. “Akpom is de beste pinchhitter die je kunt hebben als Ajax zijnde. Er gebeurt altijd iets als hij in het veld komt. Alleen het is geen verfijnde spits die je als vaste nummer negen moet hebben." De 28-jarige Engelse spits scoorde dit seizoen zeven keer als invaller en vier keer als basisspeler. Elke tachtig minuten is Akpom bij een doelpunt betrokken, nadat hij vorig seizoen in het Championship zijn scoringsvermogen etaleerde.

Artikel gaat verder onder video

Akpom arriveerde afgelopen zomer in Amsterdam tijdens de 'Mislintat-transferzomer' en heeft na een moeizaam begin dus laten zien als een van de weinige aankopen van waarde te kunnen zijn voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Dat benadrukt Jansen dan ook. "Van de twaalf aankopen die er zijn geweest, zijn er een paar die je volgend seizoen echt nog wel kan gebruiken. Dat heb ik bij Akpom ook. Eerste spits van Ajax, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar als Brobbey blijft, is dat ook helemaal niet im Frage. Ik ben echt wel positief over Akpom, hij levert wat hij moet leveren."

Jansen weet ook dat Ajax op financieel vlak de komende jaren zaken moet doen, en dan kan Akpom een belangrijke spil blijken te zijn. "Linksom of rechtsom heb je natuurlijk wel transferinkomsten nodig, en veel ook. Dan is Akpom wel een interessante speler als jij daar wat voor krijgt. Maar je hoopt dat je voor die andere zeven, acht, waarbij je al het gevoel hebt dat het Ajax nooit iets gaat worden, dat je daar eerder veel voor krijgt."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Miskoop vertrekt bij Ajax: Amsterdammers accepteren fors verlies van 40 procent

Transferspecialist Fabrizio Romano meldt dat Ajax dicht bij een akkoord is met Cruz Azul over een transfer.