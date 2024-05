Derksen schrikt zich wezenloos: 'Dan ziet de journalistiek er in de toekomst héél slecht uit...'

Johan Derksen is zich tijdens een recent bezoek aan de School voor Journalistiek in Utrecht wezenloos geschrokken over de aanwezige studenten, die in zijn ogen veel te woke waren. "Als dat de toekomstige journalisten van Nederland worden, dan ziet de journalistiek er in de toekomst héél slecht uit", zegt De Snor woensdagavond in Vandaag Inside. René van der Gijp had daarentegen juist een totaal tegenovergestelde ervaring.

"Ik ben geschrokken van de woke-gemeenschap daar", begint Derksen. "Allemaal jongens en meisjes die heel erg woke waren. Ik zei: 'Als je je stoort, doe maar aangifte, hoor!'." Wilfred Genee, die de opleiding eveneens bezocht, stelt dat het wel meevalt en dat het 'aardige mensen, allemaal' zijn. "Ze zijn ook niet onaardig, maar het is allemaal soft...", reageert de oud-hoofdredacteur van Voetbal International, voordat hij zijn zorgen over de toekomst van de journalistiek in Nederland uitspreekt.

Bekijk hieronder het hele fragment uit Vandaag Inside, waarin René van der Gijp zijn eigen, compleet andere ervaringen deelt.

