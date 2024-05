Hans van Breukelen doet zeer gevoelige uitspraak, maar wordt faliekant uitgelachen door Johan Derksen

Johan Derksen en René van der Gijp hebben dinsdagavond in het programma Vandaag Inside gereageerd op de uitspraken van oud-doelman Hans van Breukelen in de talkshow OP1. Van Breukelen, die afgelopen weekend de schaal mocht uitreiken aan de spelers van PSV, gaf in het programma aan dat hij vreest voor een Derde Wereldoorlog.

De teksten van Van Breukelen, die zeer serieus waren bedoeld, worden in het programma Vandaag Inside totaal niet serieus genomen: "Van Breukelen heeft veertig minuten zijn mond gehouden, dus ik dacht bij mijzelf: dat gaat de goede kant op", begint Van der Gijp op cynische wijze in de talkshow op SBS6. "Toen mocht hij wat zeggen, en wat zegt hij denk jij? Dat we de Derde Wereldoorlog tegemoet gaan! Daar ga ik niet lekker van slapen", zegt een lachende Van der Gijp.

Derksen, die ook naar het optreden van Van Breukelen heeft gekeken, was in het begin net zo verbaasd als zijn collega: "Ik dacht eerst: hij zegt helemaal niets. Hij trok wel een heel interessant hoofd steeds", zegt Derksen, waarna hij hard begint te lachen als hij de beelden van Van Breukelen in gesprek met presentator Sven Kockelmann ziet: "Dan is PSV net kampioen geworden..."

Van der Gijp legt de uitlatingen van Van Breukelen vervolgens voor aan Arend-Jan Boekestijn, historicus en te gast bij Vandaag Inside: "Ik hoop dat het niet gaat gebeuren, maar het is niet zo dat we het niet kunnen uitsluiten. Ik vind het wel gevaarlijker dan ooit, maar ik denk niet dat we een Derde Wereldoorlog in zullen gaan.



