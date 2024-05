Brian Brobbey deelt met uiterst opvallende uitspraak genadeloze sneer uit aan PSV

stoort zich mateloos aan PSV, zo heeft de spits van Ajax aangegeven in gesprek met NOS Jeugdjournaal. De aanvalsleider van de Amsterdammers geeft aan de Brabantse club dan ook meer als een vijand te zien dan aartsrivaal Feyenoord.

"Ik zie persoonlijk PSV meer als een vijand dan Feyenoord", begint Brobbey, nadat hij van iemand de vraag krijgt waarom Feyenoord meer als aartsrivaal geldt voor Ajax dan PSV. "Ik mag PSV gewoon niet", vervolgt Brobbey, die van de verslaggever van de NOS vervolgens de vraag krijgt waarom hij het niet zo met PSV heeft: "Ze zijn ook arrogant. Als ik tegen PSV speel, dan raak ik gewoon geïrriteerd. Dan voel ik veel agressie", legt de Oranje-international uit.

Brobbey gaat later in het interview, nadat hij zich heeft uitgelaten over PSV, ook nog in op het teleurstellende seizoen van Ajax. Met een vijfde plek in de Eredivisie kende de Amsterdammers een dramatisch jaar, maar Brobbey ziet toch nog iets positiefs: "Vanaf het begin van het seizoen ging het al niet goed, maar ik vind dat we ons goed hebben herpakt. Als je ziet van waar we komen. Het gaat oké", besluit de aanvaller.

