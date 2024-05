Flinke opsteker voor geplaagde Ten Hag in aanloop naar topper tegen Arsenal

Erik ten Hag heeft en weer mogen verwelkomen op de training, zo meldt Manchester United via zijn website. Zodoende kunnen beide spelers toch nog van waarde zijn in de slotfase van het Premier League-seizoen.

Rashford raakte geblesseerd in de halve finale van de FA Cup tegen Coventry City en miste de laatste drie competitiewedstrijden van The Red Devils. Over Martínez kan Ten Hag al langer niet beschikken. De Argentijnse verdediger kwam eind maart tegen Brentford voor het laatst in actie en viel toen uit met een kuitblessure.

Martínez wordt dit seizoen geplaagd door blessures. Zo stond de 26-jarige Argentijn voor zijn kuitkwetsuur ook enkele weken aan de kant met een knieblessure. Het grootste gedeelte van de eerste seizoenshelft ging aan zijn neus voorbij door een voetblessure. Door al zijn blessureleed kwam de voormalig Ajacied dit seizoen slechts elf wedstrijden in actie voor de ploeg van Ten Hag.

Of beide spelers komende zondag in de topper tegen Arsenal alweer in actie kunnen komen is niet bekend. Vrijdag zal Ten Hag tijdens de persconferentie een update geven over zijn selectie en over onder andere de inzetbaarheid van Martínez en Rashford, maar ook of Bruno Fernandes weer in actie kan komen. De Portugese middenvelder moest het uitduel tegen Crystal Palace (4-0 verlies) al missen vanwege knieklachten en het is de vraag of het duel tegen Arsenal nog te vroeg komt.

