FC Twente-middenvelder baalt van de recente nederlaag die de club leed op bezoek bij Ajax, al erkent hij dat de nummer drie van de Eredivisie dat zijn team die dag geen aanspraak op de drie punten mocht maken. De zoon van de eerder dit seizoen door de Amsterdammers op straat gezette trainer Maurice Steijn stelt in een interview met Voetbal International dat het terecht is dat de Tukkers momenteel twee plaatsen hoger staan in de Eredivisie, met maar liefst elf punten meer dan Ajax.

Op 14 april jongstleden stonden Ajax en FC Twente voor de tweede keer dit seizoen tegenover elkaar. Waar de ploeg van Joseph Oosting in september nog met 3-1 won in Enschede, wist Ajax deze keer wél de volle buit te pakken. Ricky van Wolfswinkel zette de bezoekers in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar Brian Brobbey maakte na een uur spelen gelijk en aanvoerder Steven Bergwijn bepaalde de eindstand tien minuten voor tijd vanaf de strafschopstip op 2-1.

Steijn, die in zijn debuutseizoen bij FC Twente al op veertien Eredivisiegoals staat, noemt de nederlaag in Amsterdam terecht. "Feyenoord-uit was moeilijk, dat gelijkspel was oké. Over die wedstrijd bij PSV en de rol van de scheidsrechter is genoeg gezegd. Alleen Ajax-uit was echt een mindere pot van ons." Toch reflecteert de huidige stand op de ranglijst de krachtsverschillen tussen beide ploegen, denkt de middenvelder: "Wij zijn beter dan Ajax, we staan waar we horen te staan. Dan moet je dat daar ook laten zien. Zonde dat het niet is gelukt. Waar het aan lag, vind ik moeilijk te zeggen."

Afgelopen weekend had FC Twente zich definitief kunnen verzekeren van de derde plaats, en daarmee een startbewijs voor de voorrondes van de Champions League. Net als eerder in Amsterdam kwam de ploeg van Oosting ook op bezoek bij AZ op 0-1, maar wéér stond er na 90 minuten een 2-1 nederlaag op het scorebord. Het gat tussen beide ploegen bedraagt met nog twee wedstrijden te spelen daardoor nog twee punten in Twents voordeel. Steijn en zijn ploeggenoten wacht nog een thuiswedstrijd met het reeds gedegradeerde FC Volendam, alvorens de competitie wordt afgesloten met een uitduel tegen PEC Zwolle. AZ gaat nog op bezoek bij Go Ahead Eagles en ontvangt op de laatste speeldag FC Utrecht.

